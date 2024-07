Milazzo, ha un malore in mare durante il bagno: morta una donna

Inutili i soccorsi della capitaneria di porto

MILAZZO – Una donna è morta nelle acque di Milazzo, nei pressi dello stadio Salmeri. La Capitaneria di Porto è intervenuta per recuperare il corpo della sfortunata.

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, la donna si trovava sulla spiaggia e ha deciso di tuffarsi in mare per un bagno refrigerante. Durante il bagno, avrebbe accusato un malore improvviso che le ha impedito di ritornare a riva.

Nonostante il rapido intervento della Guardia Costiera, che ha provveduto al recupero del corpo, non è stato possibile salvarla. Le cause del malore sono ancora in fase di accertamento.