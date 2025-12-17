Minacce di morte al sindaco di Termini Imerese Maria Terranova

La solidarietà di istituzioni e sindacati

TERMINI IMERESE – Minacce di morte via social al sindaco di Termini Imerese Maria Terranova. La solidarietà della Cgil. “La Camera del Lavoro zonale di Termini Imerese e la Cgil Palermo – si legge in una nota – esprimono piena solidarietà e vicinanza al sindaco Maria Terranova per le minacce di morte ancora una volta ricevute”.

“Si tratta – dichiarano la segretaria della Camera del Lavoro Laura di Martino e il segretario generale Cgil Palermo Mario Ridulfo – di un episodio non isolato, gravissimo e inaccettabile che colpisce non solo il primo cittadino, ma l’intera comunità e i valori della democrazia e della legalità. Nessuna forma di intimidazione e minaccia può essere tollerata e trovare spazio nella nostra società”.

La solidarietà di Schifani

“Esprimo a nome mio e del governo regionale la più sentita solidarietà e vicinanza al sindaco di Termini Imerese Maria Terranova e al sindaco di Ravanusa Salvatore Pitrola per le gravi minacce ricevute – ha dichiarato il presidente della Regione Renato Schifani -. Gesti gravissimi e preoccupanti che condanno con fermezza e sul quale auspico si faccia al più presto piena luce. Chi si accanisce su un rappresentante delle Istituzioni, e specialmente su un sindaco, è colpevole di ferire il cuore della nostra democrazia”.

La vicinanza della Cisl di Palermo

“Esprimiamo la nostra solidarietà al sindaco di Termini Imerese, nessuno può pensare di tentare di limitare o condizionare con le minacce l’importante lavoro svolto nei comuni dei primi cittadini”. Lo afferma a nome della Cisl Palermo Trapani la segretaria generale Federica Badami. “Troppi gli episodi registrati nell’ultimo periodo, il clima è teso nelle nostre realtà, bisogna unire le forze per contrastare il degrado e la crisi sociale e un passo importante è contrastare fortemente i toni violenti e minacciosi”.