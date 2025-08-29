E' un immigrato proveniente dalla Nigeria

CATANIA – La polizia ha arrestato a Catania un 36enne nigeriano per resistenza a pubblico ufficiale e lo ha denunciato per violazione di domicilio e violenza privata. L’uomo è stato bloccato nei giorni scorsi all’interno di un b&b in viale Mario Rapisardi, dopo aver seminato il panico tra gli ospiti della struttura.

La richiesta d’intervento è partita da un turista, che ha segnalato al 112 la presenza di un individuo minaccioso fuori dalla porta della sua camera. L’aggressore, secondo quanto riferito, tentava di entrare con la forza. Sul posto sono intervenuti gli agenti delle volanti, che hanno trovato anche una coppia di turisti, i quali hanno raccontato di essere stati minacciati poco prima dalla stessa persona.

La minaccia di essere armato

All’interno del b&b, i poliziotti hanno sorpreso il 36enne che, alla loro vista, ha dato in escandescenza, minacciandoli con gesti violenti e simulando di avere un’arma nascosta, mostrando un fazzoletto sporco di sangue. Ha anche cercato di aggredirli fisicamente, ma è stato bloccato con difficoltà.

Il turista ha raccontato agli agenti di esser stato seguito in strada mentre recuperava del cibo consegnato a domicilio. L’uomo lo avrebbe afferrato per un braccio, rincorso fino dentro la struttura fingendo di avere un coltello e tentando di colpirlo. Per spaventarlo ulteriormente avrebbe anche scaraventato a terra un estintore.

In attesa della direttissima

Il 36enne è stato arrestato e condotto presso le camere di sicurezza della questura in attesa del rito per direttissima.