Minaccia a pubblico ufficiale, giudice etneo assolto pure in appello

Già in servizio al Tribunale di Catania, Maria Fascetto Sivillo è stata assolta pure in secondo grado. Il suo legale: "Giustizia è stata fatta”.

CATANIA. La Corte d’appello di Caltanissetta ha confermato la sentenza con cui il Tribunale di Enna ha assolto Maria Fascetto Sivillo, giudice già in servizio al Tribunale di Catania, dall’accusa di minaccia a pubblico ufficiale. La vicenda riguardava una multa fatta a una sua parente: secondo l’accusa, poi il magistrato avrebbe minacciato i pubblici ufficiali per costringerli a omettere un atto del loro ufficio.

Adesso la Corte d’appello di Caltanissetta, presieduta da Andreina Occhipinti, ha respinto il ricorso del pubblico ministero e confermato l’assoluzione, già emessa dal giudice di Enna Giuseppe Noto, assolvendo dunque la dottoressa Fascetto Sivillo, difesa dall’avvocato Giuseppe Lipera, anche in appello.

Si chiude così un travagliato e complesso procedimento giudiziario, protrattosi per quasi 10 anni, e conclusosi con la piena assoluzione dell’imputata, essendo emerso nei due gradi di giudizio, sottolinea la difesa, la totale innocenza rispetto all’accusa formulata a suo carico. “Il tempo è galantuomo e la verità è figlia del tempo – commenta l’avvocato Lipera -. Sono felice per la dottoressa Fascetto. Giustizia è stata fatta”.