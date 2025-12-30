Minacciò con un coltello i passeggeri a bordo del tram, denunciato

È stato rintracciato al pronto soccorso dell'ospedale Buccheri La Ferla

PALERMO – È stato rintracciato e denunciato dai poliziotti e dai carabinieri il giovane di 28 anni che ha seminato il panico sul tram a Palermo nei giorni scorsi.

Il giovane è stato rintracciato al pronto soccorso dell’ospedale Buccheri La Ferla con diverse ferite che si sarebbe provocato con un coltello. Dopo l’aggressione a una donna incinta e alla figlioletta a bordo del mezzo pubblico il giovane sarebbe stato disarmato da alcuni passeggeri. Poco dopo si sarebbe ferito e si sarebbe presentato in ospedale.

Lo stesso giovane è indagato anche per rapina ai danni di un pensionato a Brancaccio e per avere molestato alcuni passanti alla Vucciria. Oltre alla denuncia per l’indagato è scattato il divieto di avvicinamento alla zona rossa istituita in centro.