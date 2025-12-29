Palermo, armato di coltello sale sul tram e tenta di ferire una donna incinta

È la terza volta che semina il panico a bordo dei mezzi pubblici

PALERMO – Un uomo con problemi psichici ieri sera è salito sul tram della linea 1, a Palermo, armato di coltello, e ha tentato di accoltellare una donna in stato di gravidanza, in compagnia di una una bimba piccola e altri congiunti. È la terza volta che l’uomo semina il panico a bordo del tram.

“Anche stavolta abbiamo fatto denuncia per quanto successo – dice Giuseppe Mistretta presidente dell’Amat -. È una situazione molto grave. Lo abbiamo segnalato, certo, e più di questo non possiamo fare”.

I passeggeri coinvolti sono riusciti a mettersi in salvo abbandonando il tram e chiedendo aiuto a un altro convoglio che sopraggiungeva dalla direzione opposta. Sono intervenuti gli agenti di polizia.

Il sindacato Orsa Trasporti esprime “piena solidarietà e vicinanza alla famiglia vittima di questo episodio inaccettabile e ribadisce con fermezza la necessità di interventi immediati e strutturali volti a garantire maggiore sicurezza sia per gli operatori di esercizio sia per l’utenza. Chiediamo all’azienda di potenziare urgentemente le misure di tutela lungo la linea 1, predisponendo la presenza costante della sicurezza a bordo di tutti i tram e per l’intero arco del servizio”.