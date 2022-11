Minardo all’attacco: “Giunta, perso troppo tempo”

Dito puntato su "balletto delle deleghe e giacchette tirate. Ora è tempo di lavorare"

1' DI LETTURA

Il segretario siciliano della Lega, Nino Minardo, presidente della Commissione Difesa della Camera, va all’attacco sui ritardi nella formazione del governo regionale : “Stiamo perdendo troppo tempo”. Minardo spiega: “A Roma il governo Meloni è già al quarto consiglio dei ministri, mentre a Palermo si dovrà ancora attendere domani per avere un governo regionale operativo”. Così il leader siciliano del partito di Salvini in un’intervista a La Sicilia. “Mi pare che si sia fatto perdere troppo tempo al presidente Schifani e devo ammettere che anche le segreterie nazionali dei partiti non hanno aiutato in questo”. Minardo punta l’indice sugli alleati: “Tra la formazione del governo nazionale e regionale siamo stati due mesi a vedere il balletto delle deleghe, della teoria e pratica del manuale Cencelli, delle giacchette tirare. Ora basta, è arrivato il tempo di lavorare”.

Minardo: “A Schifani serve più appoggio”

Il leader siciliano della Lega difende il Capo dell’esecutivo: “Per me il presidente Schifani andrebbe beatificato per la serietà e il rigore con cui ha gestito la formazione della giunta, veramente ammirevole. E sono anche straconvinto che sia la persona giusta per imprimere una svolta politica e amministrativa, per questo penso che il presidente scelto dai siciliani debba ricevere il massimo appoggio e la collaborazione dalle forze politiche che lo sostengono”.