Minardo: “Finito il tempo dei vertici, ora tutti uniti per vincere a Palermo”

“Abbiamo tutti lo stesso obiettivo: presentare un progetto unitario“

PALERMO – “Penso sia ormai finito il tempo dei vertici, abbiamo tutti lo stesso obiettivo: quello di presentare agli elettori un progetto unitario del centrodestra a Palermo per vincere e governare dopo i disastri di Leoluca Orlando. Faccio appello a tutti gli alleati affinché mostrino senso responsabilità come ha fatto da giorni Prima l’Italia per fare prevalere il gioco di squadra rispetto ai personalismi. È tempo di agire, di fare entrare in campo i pontieri della coalizione e augurare buon weekend ai piromani della politica”. Lo dice all’ANSA il segretario della Lega-Prima l’Italia in Sicilia, Nino Minardo.