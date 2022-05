Minardo: “Fortemente auspicabile ci sia l’accordo nel centrodestra”

“La Sicilia non merita di subire imposizioni dall'alto“

PALERMO – “La Lega-Prima l’Italia si impegna per l’unità del centrodestra in tutta la Sicilia e lo ha già dimostrato nei fatti facendo un passo di lato a Palermo. È fortemente auspicabile che l’accordo della coalizione venga raggiunto dai dirigenti locali, come chiesto con saggezza da Matteo Salvini: la Sicilia non merita di subire imposizioni dall’alto”. Lo dichiara il deputato Nino Minardo, segretario regionale della Lega in Sicilia.