Mineo alla Lega? Forza Italia: “L’assessorato spetta a noi”

Parla il coordinatore degli azzurri Domenico Macchiarella

Le voci sul passaggio alla Lega dell’assessore forzista Andrea Mineo scuotono il comune di Palermo. “Assistiamo a cambi di casacca legittimi e già sperimentati tante volte dalla politica, non mi stupiscono ne tantomeno addolorano – dice il coordinatore di Palermo di Forza Italia, Domenico Macchiarella – Ma è utile fare chiarezza sui uno dei cardini dell’etica di maggioranza che certamente continuerà, conoscendo la saggezza del Prof. Lagalla, a caratterizzare questa esperienza di governo del centrodestra al Comune di Palermo. Mi riferisco al principio per cui la fisionomia della giunta e la suddivisione delle quote spettanti ai partiti che hanno portato alla vittoria elettorale, deve rispecchiare il risultato delle urne e non i vari “maquillage” che ogni gruppo consiliare vorrà, legittimamente, mettere in scena. Forza Italia è il partito che maggiormente ha contribuito alla vittoria del Sindaco e continuerà ad assumere le proprie responsabilità di governo in considerazione del peso specifico che ha dimostrato di avere alle urne. In democrazia funziona così, al contrario si ridurrebbe tutto ad un mercato poco edificante”.