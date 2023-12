Mineo, arrivano i fondi per il recupero di quattro chiese storiche

Giuseppe Lombardo (Mpa): "Portato a termine un impegno preso" GIUSEPPE LOMBARDO: “PORTATO A TERMINE UN IMPEGNO PRESO”

CATANIA – “Mi gratifica l’aver portato a termine un impegno preso con i piccoli sportivi e i loro mister Santo Barcellona e Simone Russo, durate una manifestazione a Mineo e soprattutto mi rende orgoglioso poter contribuire al recupero di alcuni importanti chiese della città di Mineo, poiché questa mi ha sempre dimostrato massima stima e fiducia”.

E’ quanto dichiara il deputato regionale Mpa Giuseppe Lombardo commentando la notizia dello stanziamento con decreto regionale di fondi per il comune di Mineo. Il decreto ha assegnato finanziamenti totali per un valore di 390 mila euro. 130 mila euro per il recupero della Chiesa di Santa Agrippina, 130 mila euro per il recupero della Chiesa del Collegio, 130 mila euro per il recupero della Chiesa dei Cappuccini e 50 mila euro per il ripristino del campetto sportivo a cinque di Viale Francesco Crispi.

“Questo importante risultato è stato raggiunto grazie alla costante presenza e attenzione che l’On. Giuseppe Lombardo garantisce alla comunità Menenina e ai bisogni del territorio”.

Così i referenti del gruppo MPA di Mineo, rappresentato nel civico consesso dal consigliere comunale di minoranza, Anna Manduca, esprimono grande soddisfazione per l’importante risultato raggiunto, ringraziando anche il sindaco di Mineo, Giuseppe Mistretta, per la disponibilità.