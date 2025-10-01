 Mineo, avvicendamento in giunta: Zaccaria è assessore
Mineo, avvicendamento in giunta: Zaccaria è assessore

CALATINO
di
MINEO (CATANIA) – Giro di boa a Mineo, nell’assessorato ai Lavori pubblici, manutenzioni e protezione civile, di fatto una staffetta tra l’assessore uscente, Massimo Savoca, e il neo assessore, Vincenzo Zaccaria.

Vincenzo Zaccaria, 40 anni, è manager e dottore di ricerca in Chimica e Tecnologie Farmaceutiche.

“Un sentito ringraziamento per il lavoro svolto a Massimo Savoca che si è contraddistinto per una generosità indiscussa che assicurerà, nel ruolo di consigliere comunale, pieno supporto al neo assessore, Vincenzo Zaccaria a cui auguro buon lavoro, convinto che saprà continuare, assicurando competenza e abnegazione”, afferma Giuseppe Mistretta, sindaco di Mineo.

