Ciclone e piena emergenza nei Comuni del calatino VIDEO

Situazione delicata a Mineo dov’è franato anche un lembo di terra proprio a ridosso del cimitero, il sindaco: “Tante famiglie isolate nelle campagne"

CATANIA. Situazione delicata per le conseguenze del maltempo e delle piogge delle scorse ore un po’ in tutta la vasta area del Calatino. Le situazioni più critiche si registrano però a Mineo: “Abbiamo un comune è isolato e tantissime famiglie isolate nelle campagne: stiamo operando per liberare le vie d’accesso, ovvero le provinciali 31 e 86, ma non abbiamo alcun aiuto esterno: stiamo facendo tutto noi”. È questo il contenuto dell’appello-denuncia del sindaco di Mineo Giuseppe Mistretta, contattato telefonicamente nel pieno dell’emergenza frane che sta mettendo in gravissima difficoltà il centro del catanese. “Stiamo operando con mezzi del Comune, con operaio e con i volontari della Protezione civile Iside – spiega ancora il sindaco – stiamo liberando le strade per consentire alle ambulanze e ai mezzi di soccorso di raggiungere il nostro comune”.

I Vigili del fuoco, aggiunge il sindaco di Mineo, sono impegnati nel soccorso delle persone. “Mineo è isolato – ribadisce Mistretta –. Si sono registrati anche problemi legati alla mancanza di energia elettrica e siamo dovuti intervenire per portare alcuni farmaci a un malato oncologico e stiamo cercando di intervenire”. L’emergenza riguarda anche il cimitero (foto grammichele.eu) e il sindaco sottolinea che si interverrà non appena la situazione si normalizzerà.