Mineo, furto all’ex CARA: tre persone arrestate, due denunciate

I furti di rame nell'ex Centro accoglienza per richiedenti asilo

CATANIA – I carabinieri della Stazione di Mineo hanno arrestato tre uomini di Caltagirone, di 30, 41 e 43 anni, già noti alle forze dell’ordine, ritenuti responsabili di furto aggravato in concorso all’ex Centro accoglienza per richiedenti asilo di Mineo. Altre due persone di Caltagirone, di 47 e 51 anni, sono state denunciate per acquisto di cose di sospetta provenienza.

L’operazione è scattata grazie all’intervento di un carabiniere libero dal servizio che, transitando nei pressi della ex struttura di accoglienza, ha notato un’auto sospetta e alcune persone all’interno del perimetro. Il militare ha immediatamente allertato la centrale operativa della Compagnia di Palagonia, richiedendo rinforzi.

Il pedinamento

Un altro carabiniere, anch’egli intervenuto con la propria auto, ha individuato il veicolo segnalato con i tre uomini a bordo, che si stava allontanando dal CARA in direzione della statale 417. In attesa dell’arrivo della pattuglia del Radiomobile, il militare ha seguito discretamente l’auto, comunicandone la posizione ai colleghi.

Il pedinamento è proseguito fino a quando l’auto ha imboccato una stradina di campagna diretta a un casolare isolato. Qui, i tre occupanti del veicolo sono stati raggiunti da altre due persone, alle quali hanno consegnato alcune tubazioni in rame appena scaricate dall’auto. I cinque uomini sono stati bloccati dai carabinieri, che avevano nel frattempo circondato l’area.

Rame rubato

Gli accertamenti hanno permesso di stabilire che il materiale ceduto consisteva in tranci di grondaie in rame, per un peso di diverse decine di chili, asportati poco prima dalle abitazioni dell’ex CARA di Mineo. Il bottino era stato venduto per circa 60 euro, ma il danno strutturale causato alle abitazioni saccheggiate ammonta a diverse migliaia di euro.

I due acquirenti, proprietari del casolare, sono stati denunciati per acquisto di cose di sospetta provenienza, nonostante abbiano dichiarato di non essere a conoscenza del furto. I tre uomini di Caltagirone sono stati invece arrestati in flagranza per furto aggravato in concorso. L’arresto è stato successivamente convalidato dall’Autorità Giudiziaria.