Minorenne violentata dal patrigno orco: scatta l’arresto nel Messinese

Inchiesta della squadra mobile

BARCELLONA POZZO DI GOTTO (MESSINA) – Minorenne violentata dal patrigno. La Procura di Barcellona Pozzo di Gotto ha arrestato un 35 enne. Le indagini sono scaturite dalla denuncia della vittima.

Le indagini

La minorenne è originaria di un paese che si trova nei pressi di Barcellona Pozzo di Gotto. L’11 settembre ha denunciato di essere stata vittima di violenza sessuale da parte del patrigno. Le violenze sarebbero iniziate nel 2020 e sarebbero continuate fino al mese di settembre del 2023, quando la ragazza ha compiuto 18 anni ed è riuscita a fuggire dalla casa. “Le violenze subite – ricostruiscono gli investigatori – mai denunciate per paura e vergogna, avvenivano all’interno dell’abitazione dove la minore viveva ed erano consistite dapprima in palpeggiamenti dei genitali, quindi in rapporti sessuali completi, realizzati la notte approfittando del fatto che gli altri familiari dormivano, o di giorno, durante l’assenza della madre, spesso trattenendola con la forza e afferrandola per le braccia, nonostante il rifiuto dalla stessa manifestato, anche piangendo”.



Le verifiche e l’arresto



A indagare è stata la sezione specializzata della squadra mobile di Messina, coordinata dal procuratore di Barcellona Pozzo di Gotto Giuseppe Verzera. Il patrigno è stato arrestato e condotto in carcere.



