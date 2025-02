L’ultimo ‘miracolo’ dell’Ars, la moltiplicazione dei disegni di legge

Valanga di emendamenti su un ddl, ne nasceranno altri otto

PALERMO – Un disegno di legge dal quale nascono altri otto testi legislativi. La strana ‘moltiplicazione’ dei ddl si verifica all’Assemblea regionale siciliana. Tutto parte dalla pioggia emendamenti caduti sulla testa del ddl 738, un testo che contiene appena quattro articoli con diverse modifiche tecniche di norme da varare per evitare lo scontro con lo Stato in Corte costituzionale su alcuni settori.

La pioggia di emendamenti

In commissione Affari istituzionali, però, sono arrivati 149 emendamenti, anche questi di tipo ordinamentale. All’interno delle proposte, avanzate sia dal governo che dalle forze di maggioranza e di opposizione, c’è di tutto. A questo punto il presidente della commissione, Ignazio Abbate, ha deciso di fare ordine spacchettando il tutto e inviando gli emendamenti alle altre cinque commissioni legislative dell’Ars, affinché ciascuna di queste dia vita ad un singolo ddl sulla base delle proprie competenze.

Quattrodici emendamenti sono stati inviati in commissione Bilancio e 23 in quella che si occupa di Attività produttive. Le commissioni Ambiente e Cultura hanno ricevuto ciascuna 23 emendamenti, mentre i deputati della commissione Sanità esamineranno 12 proposte di modifica. Il lavoro a Palazzo dei Normanni, dove tra l’altro si inizia a ragionare anche su una riforma elettorale, non mancherà.

Quattro ddl in prima commissione

Un sesto blocco di 54 emendamenti, invece, è rimasto sul tavolo della prima commissione e domani, martedì 11 febbraio, sarà sottoposto al voto dei componenti. Ne nasceranno altri tre disegni di legge: Enti locali, Personale e Presidenza della Regione. Questi si aggiungeranno al ddl 738 di partenza.

La tabella di marcia a tappe forzate

La tabella di marcia, messa nero su bianco su uno specchietto che LiveSicilia ha avuto modo di visionare, è a tappe forzate. Una volta votati i quattro disegni di legge, ci saranno 24 ore di tempo per presentare altri emendamenti ai ddl nascenti, con il rischio di una nuova valanga. Il voto su questa seconda ondata di modifiche prima commissione potrebbe arrivare mercoledì e a quel punto l’intero plico verrebbe inviato in commissione Bilancio. Il cronoprogramma prevede il voto finale il 19 febbraio.