Misilmeri, il furto d’auto e un inseguimento da film: arrestato 52enne

L'operazione dei carabinieri

MISILMERI – Furto di un’auto e inseguimento da film con i carabinieri, arrestato un 52enne palermitano. L’operazione è stata condotta dai militari della cittadina del Palermitano che hanno bloccato dopo un folle inseguimento fino a Villabate un pregiudicato di Palermo che adesso deve rispondere di furto aggravato, resistenza e danneggiamento.

Tutto ha avuto inizio con una telefonata alla centrale operativa: una cittadina ha segnalato il furto della propria auto, appena rubata a Misilmeri, nei pressi di via Scarpello. Le pattuglie si sono immediatamente attivate, battendo le zone limitrofe per intercettare il veicolo. Poco dopo, l’autovettura è stata individuata in transito a Villabate. Alla vista della gazzella dei carabinieri il 52enne ha ignorato l’alt dei militari e si è dato alla fuga, imboccando le strade del centro a forte velocità. Ne è nato un breve ma serrato inseguimento, terminato nei pressi di un distributore di carburante, dove il fuggitivo ha tentato, con un’ultima azzardata manovra, di guadagnarsi la fuga, tamponando però l’auto della Radiomobile.

L’uomo è stato immediatamente bloccato e tratto in arresto. Durante la perquisizione personale e veicolare, i carabinieri hanno trovato un grimaldello e un secondo attrezzo ancora inserito nella serratura d’accensione dell’auto rubata. Il veicolo aveva evidenti segni di effrazione sul lato guida. Le chiavi artigianali sono state sequestrate. L’autovettura è stata riconsegnata alla proprietaria. Il Gip del Tribunale di Termini Imerese ha convalidato l’arresto, disponendo, nei confronti del 52enne, la misura cautelare degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico.