Misilmeri, incendio nella polleria: vigili del fuoco in azione

Sul posto anche i carabinieri

Un incendio è divampato nella polleria ‘I sapori di Polly’, nella frazione Portella di Mare a Misilmeri (Pa). Stanno intervenendo diverse squadre dei vigili del fuoco per spegnere il rogo. Si è alzata una coltre fitta di fumo nero. Non appena saranno spente le fiamme i tecnici dei vigili del fuoco cercheranno di stabilire le cause del rogo. Nella zona dell’incendio sono intervenuti anche i carabinieri della compagnia di Misilmeri.