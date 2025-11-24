Miss Universo, caduta choc per Miss Giamaica: portata via in barella – VIDEO

Come sta la concorrente ricoverata in terapia intensiva

Gabrielle Henry è in via di guarigione. Come riporta “E! Online”, a pochi giorni dalla caduta in Thailandia di Miss Giamaica durante la sfilata in abito da sera della fase preliminare di Miss Universo, dopo la quale è stata portata via in barella, il presidente dell’organizzazione del concorso ha condiviso nuovi dettagli sul suo recupero.

La preoccupazione era aumentata dopo la notizia che fosse ricoverata in terapia intensiva dove sarebbe dovuta restare per sette giorni. “Negli ultimi quattro giorni ci sono stati momenti difficili e preoccupazioni inaspettate”, ha dichiarato Raul Rocha in un comunicato del 24 novembre.

“Tuttavia, grazie all’eccellente assistenza medica ricevuta – ha proseguito – ogni problema è stato risolto con successo. Oggi siamo lieti di condividere che l’ultimo referto conferma che Gabrielle Henry è in buona salute ed è prossima alle dimissioni”.

Miss Universo, nessuna frattura dopo la caduta

Ora l’organizzazione è concentrata sul benessere della concorrente: “La nostra totale attenzione è rimasta rivolta alla cura e al recupero di Gabrielle Henry. Siamo grati che ora sia vicina alle dimissioni dall’ospedale”. Subito dopo l’incidente del 19 novembre, Rocha aveva comunicato che Miss Giamaica non aveva riportato fratture nella caduta.

Sebbene l’organizzazione continuerà a condividere aggiornamenti riguardo l’incidente, ha precisato che “le questioni relative alla sua salute devono essere comunicate solo al momento opportuno e unicamente a discrezione della famiglia, o di lei stessa qualora decidesse di farlo”.

Update​ from officialmissuniversejamaica (22.11.2025) Gabrielle's recovery is progressing slower than anticipated. She is currently stable but must remain in the ICU for at least 7 days for specialized medical monitoring.

“Sono salito personalmente sul palco per assisterla”

Raul Rocha ha inoltre spiegato come la Miss Universe Organization abbia reagito dopo la caduta della 28enne, che non ha riportato ferite potenzialmente letali, finita completamente fuori dal palco mentre sfilava in passerella.

“Dal momento in cui si è verificato l’incidente sul palco, è stata intrapresa un’azione immediata per garantire la sua sicurezza e il suo benessere – si legge nella nota – Sono salito personalmente sul palco per assisterla, ho coordinato l’intervento medico urgente e supervisionato il suo trasferimento immediato in ospedale. Ero presente al pronto soccorso insieme alla sua famiglia, con la quale ho parlato direttamente”.

“Ho raccomandato una serie di azioni precauzionali, alcune oltre i protocolli standard, per garantire la valutazione più accurata possibile, il monitoraggio e la supervisione medica – ha aggiunto – Sono stati coinvolti anche ulteriori specialisti per fornire più valutazioni professionali e assicurare la massima chiarezza riguardo alle sue condizioni”.

Rocha ha inoltre assicurato ai fan che l’organizzazione si è fatta carico “del 100% delle spese correlate”, comprese sistemazioni in hotel, trasporti e “personale dedicato incaricato di accompagnare e assistere la famiglia durante l’intero processo”.

