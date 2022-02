Mister Caruso prepara bene tre successi: Only Time subito vincente

Novità vincente all'ippodromo del Mediterraneo di Siracusa

SIRACUSA – Novità vincente, in apertura del convegno di galoppo ospitato, nel pomeriggio di ieri, all’ippodromo del Mediterraneo di Siracusa. Subito all’esordio sulla pista, Only Time, accompagnato dalla magistrale bravura di Salvo Basile, spicca nel ristretto numero di partecipanti del Premio Kampis. Perfetta la condizione preparata dal soddisfatto team Ginobbi-Caruso. Mostra forma Axcelerator, che ben si comporta visto la presenza anche di Melo Black e Tenzing.

Vincenzo Caruso in giornata ne vince 3 di competizioni. Replica subito nel Premio Rea Silva, sempre chiamando in sella Salvo Basile su Secretinthedark, che risponde sui 1300 metri di pista sabbia. Una Vendere che trova l’ottima performance del progredito Wealth of Brazen che si frappone tra il primo e il terzo arrivato: il più atteso Summer Event.

Si ripresentano insieme al palo Chemeh e Valley Belle sul podio della terza competizione in programma. Scontato l’arrivo sui 1500 metri di pista grande.

Il giovane mister Vincenzo Caruso gioisce anche per la vittoria di Stower che, sui selettivi 2300 metri, sfodera buona forma e con accanto Iamarock e Dancing Evolution siglano un’interessante Tris che vale più di €650.

Tra i 3 anni del Premio Ray Man, spiccano i pesi alti della periziata: Fire of Malta, presentata in ordine da Antonino Cannella, si impone sul declassato My Henry e sul buon Plutone.

La TQQ di chiusura trova Letojanni preparato a dovere da Mister Restuccia. Accellera sul finale e, con Giuseppe Gentilesca in sella, riesce a cancellare le ultime più opache prestazioni. Bene poi Sociality, Daser e Principessa Reby che fanno pagare una Quartè da €1.266 circa. Quinto arriva Discount Barfield, ma non c’è nessun vincitore al betting per incassare la Quintè.