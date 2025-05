Misterbianco e la storica “Fiera di Maggio”: tra sapori e artigianato

Esposizioni, degustazioni, concerti, spettacoli e animazione

MISTERBIANCO (CATANIA) – Torna finalmente nel cuore pulsante dell’antica Misterbianco la storica manifestazione che per anni ne ha valorizzato l’artigianato, i saperi e la cultura.

Il 2025, infatti, segna il ritorno nella città etnea della tradizionale “Fiera di Maggio”, in programma da venerdì 23 a domenica 25 maggio, con un sottotitolo significativo: “Terra! Olio, pane e tradizione”, a voler sottolineare ulteriormente lo spirito che animerà questa grande festa, che appartiene a tutta la cittadinanza, ma anche ai tanti visitatori che si attendono nel fine settimana. Non solo artigianato, dunque, ma anche i sapori tipici del territorio, esaltati dalla professionalità e dalla sapienza di produttori, cuochi e pasticceri.

Un grande evento, fortemente voluto dall’Amministrazione Comunale di Misterbianco, guidata dal sindaco Marco Corsaro, con l’Assessorato alla Cultura, guidato dall’assessore Dario Moscato, e che vedrà il cuore stesso della manifestazione tra la Via Gramsci e la Piazza Mazzini.

Tre giornate interamente dedicate alla riscoperta delle radici stesse della città etnea e del suo territorio, dei suoi mestieri antichi che ne hanno segnato positivamente l’economia, fino a trasformarlo nei decenni in uno dei poli artigianali e commerciali più importanti della Sicilia. Senza dimenticare, naturalmente, i sapori autentici e genuini di questa “fetta” di terra vulcanica, dove le produzioni tipiche sono state al passo con i tempi, sapendosi conservare e tutelare pur rinnovandosi in chiave contemporanea.

“Torna a Misterbianco la Fiera di Maggio, uno degli appuntamenti più sentiti dalla nostra comunità, assente da un decennio – dichiara il sindaco Marco Corsaro. – Un momento in cui Misterbianco si riappropria delle proprie radici, celebrando con orgoglio i mestieri di una volta, i sapori autentici e la straordinaria ricchezza culturale del nostro territorio. Dal 23 al 25 maggio, Via Gramsci e Piazza Mazzini torneranno a essere il cuore pulsante della tradizione popolare: un luogo in cui le famiglie si ritrovano, i più giovani scoprono la storia dei nonni e i visitatori possono vivere il calore della nostra terra. Ringrazio tutti coloro che, con impegno e passione, rendono possibile questa grande festa: dagli artigiani ai produttori locali, dalle associazioni ai volontari. Invito tutti i cittadini, e non solo, a partecipare numerosi. Vi aspettiamo per condividere tre giorni di emozioni, cultura e autentica sicilianità”.

“La parola chiave di questo storico evento sarà, nuovamente, identità – afferma con soddisfazione l’assessore comunale alla Cultura, Dario Moscato – e la dicitura “festa popolare” potrà finalmente tornare ai suoi splendori di un tempo. Questo appuntamento è stato sempre molto amato dai cittadini e soprattutto dagli artigiani locali, che lo hanno utilizzato nel tempo per veicolare il proprio sapere e saper fare. Così, la cultura si intreccia nuovamente con la manualità, con la creatività e con l’abilità dei nostri maestri, mentre ampio spazio sarà dato anche ai sapori autentici del territorio, oggi importantissima chiave di lettura anche economica e commerciale di una terra affascinante come la nostra”.

I grandi protagonisti dell’evento, infatti, assieme ai maestri artigiani, saranno proprio loro: i prodotti tipici, le specialità locali, il pane e le degustazioni dal sapore contadino, uniti appunto all’artigianato e alle tradizioni popolari. Un’ampia pagina, nelle tre giornate, sarà poi dedicata anche alla parte ludica, che arricchisce ulteriormente il già folto programma, con spettacoli, musica e animazione. Non mancheranno, poi, gli appuntamenti con la solidarietà e con il sociale, grazie all’intervento attivo di Fratres Gruppo “Gabriella” di Misterbianco, previsto nella giornata conclusiva di domenica 25 maggio.

In particolare, nella giornata di venerdì 25 maggio, gli stand apriranno dalle ore 17,00 alle ore 24,00. Già ampia, sin dalla prima giornata, sarà la pagina dedicata agli spettacoli, con gli eventi in Piazza Mazzini che vedranno le esibizioni di Beta Genesi, Morninglory, Nadir, Formula 4, presentati da Paola Parisi, mentre in Via Gramsci sarà aperta l’Area Bimbi e, infine, alla Galleria d’Arte Civica alle ore 17,00 è prevista la conferenza: “Misterbianco: la nostra storia. La Fiera di Maggio”. A seguire, alle ore 18,30, il cooking show “Sapori della Terra”, a cura di Turi eccellenza dell’Etna. Sempre alla Galleria d’Arte Civica, inoltre, dalle ore 17,00 alle ore 20,00 è prevista la Mostra: “Cu bonu azzappa a vigna, bonu vinnigna”, a cura dell’Associazione Cereo Vigneri di Misterbianco.

Intenso anche il programma di sabato 24 maggio, con gli stand sempre aperti dalle ore 17,00 alle ore 24,00. Ad esibirsi in Piazza Mazzini, presentati da Marco Mazzaglia, saranno Off Topic, Suck Snot, Glasspit, mentre alle ore 21,00 su Video Mediterraneo andrà in onda Ops! In tour, spettacolo di cabaret. Alle ore 17,00, poi, alla Galleria d’Arte Civica, opportunità per i giovani proposte dall’ITS Academy, mobilità e trasporti di Catania; alle ore 18,30, incontro su “Olio e vino: quale futuro per il nostro territorio”, a cura di Riccardo Randello (Associazione Produttori Olivicoli) e Danilo Trapanotto (Maestro Assaggiatore e Delegato ONAV Catania).

Molto ricca, infine, anche la giornata conclusiva di domenica 25 maggio, quando gli stand saranno aperti già dalla mattina, dalle ore 9,30 e fino alle ore 24,00. In Piazza Mazzini, alle ore 10,00, ci sarà Cinzia Sciuto, cantastorie di Sicilia; alle ore 11,00, ASD Kàtane Country Western Dance, esibizione di ballo country; a seguire, le esibizioni di Ottavio Tripoli (cantautore), Make Me Dream, Eteria. Ampio spazio, inoltre, anche a Terra Fest, con arte, balli e musica, che coinvolgeranno i partecipanti in una vera e propria festa e celebrazione dell’arte e del territorio; il tutto diretto da Emanuele Ciauda.

Alla Galleria d’Arte Civica, alle ore 11,00, “Duci comu ‘na vota”, a cura dell’Associazione Agorà di Misterbianco, che farà letteralmente “viaggiare” pubblico e visitatori nel gusto antico della tradizione dolciaria misterbianchese e, più in generale, siciliana, con una masterclass dedicata alle loro preparazioni e, infine, naturalmente con una degustazione. Importante appuntamento, infine, in Via Gramsci dalle ore 7,30 alle ore 12,30 con la “Festa del Dono”, a cura di Fratres Gruppo “Gabriella” di Misterbianco.