Rifiuti, la protesta dei consiglieri: “Raccolta peggiorata”

La nota: "Il cambiamento promesso non c'è stato, ma sui rifiuti la situazione è persino peggiorata: la città non è mai stata così sporca"

1' DI LETTURA

CATANIA – Denunciano un peggioramento dello smaltimento dei rifiuti e chiedono un ritorno al vecchio calendario di raccolta: sono i consiglieri comunali di Misterbianco Fabio Arena, Ernesto Calogero, Katia Caruso, Matteo Marchese , Igor Nastasi , Orazio Panepinto , Giusi Letizia Percipalle, Manuel Sofia , Alessio Strano , Michele Zuccarello, che in una nota denunciano: “Misterbianco non è mai stata così sporca”.

Il testo integrale della nota

In campagna elettorale il sindaco Corsaro ha promesso un cambiamento ed un rinnovamento per Misterbianco, scegliendo lo slogan e l’hashtag #stavolta. Questo cambiamento non solo non c’è stato, ma sui rifiuti la situazione è persino peggiorata. Misterbianco non è mai stata così sporca!

Da contratto abbiamo 5 compattatori ciascuno con una capacità di 50 tonnellate di rifiuto indifferenziato. Ogni 15 giorni raccogliamo 70-80 tonnellate: anche un bambino delle elementari ti direbbe che mancano almeno 2 compattatori e pertanto i rifiuti non vengono raccolti e restano per strada.

La riforma del calendario dei rifiuti con raccolta dell’indifferenziato – secco residuale ogni 15 giorni non va. Non vogliamo pagare soldi in più per un servizio di spazzamento e pulizia inefficiente.

Le nostre proposte: ritornare al precedente sistema di raccolta diviso in 2 zone ( centro e frazioni ) e raccogliere l’indifferenziato residuale secco una volta ogni settimana; calendario unico per utenza domestiche e non domestiche, con unico giro di raccolta per negozi e cittadini; fornire ai cittadini i contenitori per i rifiuti e prevedere speciali contenitori per i condomini; aumento dello spazzamento con più unità per la pulizia delle nostre strade; multe severe agli sporcaccioni.