Misterbianco, Salvo Foti e Dino Marino nominati assessori

Un avvicendamento programmato nella giunta guidata dal sindaco Marco Corsaro.

MISTERBIANCO – Stamani in sala Giunta il sindaco di Misterbianco Marco Corsaro in seguito alle dimissioni degli assessori Giuseppe Bongiovanni e Daniela Nicotra ha con propria determinazione nominato i due nuovi assessori Salvo Foti e Dino Marino entrambi già consiglieri comunali nelle trascorse legislature.

“Procediamo oggi – ha detto il sindaco – ad un avvicendamento pianificato in giunta per assicurare la più larga partecipazione delle forze di maggioranza alle responsabilità assessoriali. In questi mesi abbiamo ricevuto dagli assessori Pippo Bongiovanni e Daniela Nicotra un prezioso apporto in termini di passione, contenuti e massimo impegno nell’interesse di Misterbianco e per questo desidero ringraziarli di vero cuore per la loro generosità”.

“Il valore di quanto svolto da Nicotra e Bongiovanni – ha continuato il primo cittadino – viene comprovato dai tanti attestati di stima che arrivano in queste ore ed entrambi continueranno a stare al nostro fianco, contribuendo ancora al nostro progetto di buona amministrazione. Il loro testimone – conclude Corsaro – passa adesso a Salvo Foti, figura che da sempre è in prima linea per la nostra città, e Dino Marino, altro punto di riferimento della nostra coalizione del buongoverno e del fare. Siamo certi che onoreranno al meglio la chiamata al servizio di Misterbianco.”

Dopo aver prestato il giuramento di rito i neo assessori Foti e Marino hanno ringraziato il sindaco per la fiducia accordata dichiarandosi pronti a lavorare per il territorio.

Alla cerimonia di giuramento erano presenti il Segretario generale del comune dott. Sabrina Ragusa, il presidente del Consiglio Comunale Lorenzo Ceglie, il vice sindaco Santo Tirendi, gli assessori Marina Virgillito e Antonio Licciardello e l’on. Giuseppe Zitelli. Il sindaco adesso procederà all’assegnazione delle deleghe di competenza ai due nuovi assessori.