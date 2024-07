Misure a sostegno dei Comuni: “Colmato un vuoto legislativo”

Lo dice il deputato regionale Giuseppe Lombardo

CATANIA – “Ci riteniamo soddisfatti del risultato ieri ottenuto in commissione bilancio per le misure deliberate a favore dei comuni in disavanzo di amministrazione e auspichiamo che il lavoro sin qui svolto trovi piena condivisione nel corso dei prossimi lavori d’aula”.

È quanto dichiara il deputato regionale Mpa, Giuseppe Lombardo, dopo che la commissione bilancio, riunitasi per esitare il testo della manovra estiva, ha favorevolmente accolto le iniziative a sostegno dei comuni che si trovano in una situazione di squilibrio strutturale del bilancio.

In particolare – prosegue la nota stampa -, 9 milioni saranno ripartiti alla generalità dei comuni siciliani per sostenere la loro impegnativa quotidiana azione di risanamento dei rispettivi bilanci sottoposti alla procedura di riequilibrio finanziario contribuendo ad allontanare lo spettro del dissesto economico.

Per la medesima finalità alle città metropolitane di Catania, Palermo e Messina, sono previsti 1,5 milioni di euro che contribuiranno ad alleggerire le passività registrate nel corso di quest’anno, favorendo l’impiego di risorse comunali per i servizi ai cittadini. Sostegno economico anche ai bilanci delle amministrazioni comunali fortemente in deficit a causa del considerevole aumento del fondo anticipazioni di liquidità.

“Accogliendo una specifica richiesta del gruppo MPA – conclude Lombardo – si è voluto così colmare il vuoto lasciato dal legislatore statale che per tale finalità non ha ritenuto di riproporre il sostegno finanziario risultato tanto utile alle asfittiche casse dei nostri enti locali”.