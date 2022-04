Mobilità, a Cefalù nuova centralina di ricarica per auto elettriche

Si trova in via Giudecca-bivio discesa porto, ed è fruibile da tutti i turisti e i cittadini 24 ore su 24

CEFALU’ – A Cefalù c’è una nuova, utile, centralina per la ricarica veloce delle auto elettriche. L’infrastruttura, posta in essere da Enel, si trova in via Giudecca-bivio discesa porto, ed è fruibile da tutti i turisti e i cittadini residenti 24 ore su 24.

“La Sicilia, di cui Cefalù rappresenta un esempio di comune virtuoso – spiega Enel – è una delle regioni in cui la società sta focalizzando la propria attenzione per realizzare la transizione energetica che passa indiscutibilmente per la mobilità elettrica. L’infrastruttura di Enel X Way è interoperabile con oltre 60 Mobility Service Provider a livello nazionale ed internazionale, soluzione che garantisce la fruibilità dei servizi di ricarica da parte dei clienti dei maggiori player del mercato della mobilità elettrica. Cefalù, in questo senso, rappresenta un esempio di comune virtuoso che adotta le ultime tecnologie di Enel X Way ossia sia le HPC che le JuiceMedia”.

Proprio in questo senso, l’intento dell’amministrazione è quello di rendere sempre più smart Cefalù e i servizi che vengono realizzati all’interno del territorio comunale. “Dotare la città di una centralina di ricarica veloce, in aggiunta a quelle standard già esistenti – dichiara il sindaco Rosario Lapunzina – è un segno di riguardo non solo verso l’ambiente ma anche un simbolo di quei servizi al cittadino e al turista di cui Cefalù si fregia di essere all’avanguardia”.