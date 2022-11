Mobilità sostenibile, Catania fanalino di coda in Italia

Il capoluogo siciliano è in fondo alla classifica stilata da Euromobility sulle 50 principali città italiane

CATANIA – Catania è tra le città meno ecosostenibili d’Italia, insieme a Potenza e Sassari: lo dice il sedicesimo rapporto di Euromobility sulla mobilità sostenibile nelle principali 50 città italiane. Secondo i dati è Bologna al primo posto in Italia per la mobilità sostenibile, seguita da Torino e Firenze, poi Milano e Parma, mentre Roma si piazza soltanto al diciassettesimo posto.

La ricerca premia le azioni messe in campo nelle città, come i sempre più diffusi sistemi di sharing a disposizione dei cittadini. Prato si conferma la città con più auto di recente immatricolazione, mentre ad Ancona sono quasi il 26 per cento le auto a basso impatto, Gpl, metano, ibride o elettriche.

In crescita le ciclabili, con Reggio Emilia che si mantiene saldamente al primo posto, e purtroppo anche l’indice di mortalità sulle strade, con L’Aquila maglia nera, mentre Aosta e Catanzaro vincono la palma di città più sicure d’Italia, con i loro zero morti, sempre secondo il rapporto.