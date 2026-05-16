Fermato un 30enne italiano di origine straniera

MODENA – Momenti di panico nel centro di Modena, in via Emilia, dove un uomo ha investito con un’auto alcuni pedoni e successivamente avrebbe accoltellato un passante. Due persone risultano ferite in modo grave.

L’uomo, un 30enne italiano di origine straniera, è stato fermato dalle forze dell’ordine e si trova in Questura. Secondo quanto riferito, sarebbe incensurato.

La prima ricostruzione indica che, dopo aver travolto una decina di pedoni, l’uomo sarebbe sceso dal veicolo e avrebbe colpito con un’arma da taglio un passante intervenuto nel tentativo di fermarlo.

Sul posto sono intervenuti carabinieri, polizia e guardia di finanza, insieme ai sanitari del 118 che hanno prestato soccorso ai feriti, trasportati in ospedale. L’area è stata transennata per consentire le operazioni.

Il sindaco di Modena, Massimo Mezzetti, ha definito l’episodio “drammatico e gravissimo”, sottolineando la necessità di chiarire la natura dell’accaduto.