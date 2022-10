Modena-Palermo, Corini: “Vittoria dedicata ai tifosi sugli spalti”

Le dichiarazioni dell'allenatore rosanero al termine del match contro gli uomini di Tesser

PALERMO – Dopo quasi due mesi dall’ultimo successo in campionato il Palermo riassapora il sapore della vittoria. Allo stadio “Braglia” di Modena la compagine rosanero ha battuto gli uomini di Tesser per 2-0 e il tecnico Eugenio Corini, in conferenza stampa, non ha nascosto la propria soddisfazione al termine del match dedicando la vittoria ai 2000 tifosi accorsi all’impianto dei gialloblù:

“Questa vittoria ci voleva ma le cose si costruiscono anche nella difficoltà, quando si fa fatica a stare a galla bisogna avere fede e lavorare e questo l’abbiamo sempre fatto. Questo è un premio per tutti i giocatori e per chi vuole bene al Palermo, mi va di dedicare un pensiero ai 2000 tifosi che ci hanno seguito oggi. Dopo aver visto il muro rosanero di oggi, che ci spingeva in un momento così delicato, dedicare a loro questa vittoria è il minimo che possiamo fare. Certificano cosa vuol dire avere passione e stare vicino alla propria squadra nella difficoltà, dare loro questa gioia per noi è impagabile”.

“La ripartenza la fai quando l’avversario ti attacca – continua Corini – quando l’avversario è chiuso devi trovare gli spazi e secondo me nelle ultime partite avevamo fatto qualcosa di positivo anche su questo aspetto. Sono tante le fasi di gioco, se riattacchiamo vuol dire che abbiamo dei posizionamenti che ci consentono di essere veloci nel contrattacco e oggi l’abbiamo fatto bene e con efficacia. E’ importante che a trenta secondi dalla fine del primo tempo non abbiamo consolidato un possesso ma abbiamo fatto un’azione per fare gol, questo ci ha permesso di chiudere in doppio vantaggio”.

CAMBIO VALENTE E CRIVELLO

Durante la conferenza stampa l’allenatore rosanero ha chiarito la vicenda in merito alla sostituzione tardiva di Valente: “Mi hanno detto che Valente aveva i crampi, li aveva anche Di Mariano e stavo preparando il doppio cambio ma non avevo visto che Valente nel frattempo era uscito dal campo. Ho dovuto fare quei due cambi e appena me l’hanno segnalato abbiamo provveduto a mettere Bettella al suo posto”.

“Non dimentico mai nessun giocatore della mia rosa – ha dichiarato Corini in merito all’ingresso in campo di Crivello dopo tante mancate convocazioni – faccio delle scelte e alleno tutti con la massima intensità. E’ fondamentale avere la loro disponiblità, Crivello spesso non è stato tra i convocati ma si è impegnato sempre tanto. Con la crescita fisica di Devetak e l’infortunio di Sala ho ritenuto opportuno convocarlo perché ha fatto un’ottima settimana e si è fatto trovare pronto. Per me questo è un segnale per tutti: per me sono tutti titolari però si devono preparare mentalmente e fisicamente ad essere pronti. Il segnale che ha dato oggi Crivello è un segnale importante a tutta la rosa come quello di Devetak nella scorsa partita”.

LA STRADA E GLI OBIETTIVI

Corini ha continuato parlando del momento più basso dei rosa contro la Ternana, punto dal quale è ripartita la lenta crescita maturata con la vittoria contro il Modena: “Stiamo lavorando da sempre con grande intensità ma abbiamo affrontato sicuramente un periodo difficile sul piano dei risultati. Gli ultimi venticinque minuti di Terni sono stati bruttissimi, su quello è stata fatta una riflessione e abbiamo spinto su determinati concetti per riprenderci. Con Pisa e Cittadella meritavamo di vincere almeno una partita in casa, non è successo ma abbiamo creato le premesse per fare una grande prestazione oggi e vincere. La strada è segnata, dobbiamo perseguirla e affrontare ogni partita perché come si sta vedendo è un campionato incredibilmente difficile per tutti. Ogni partita è una battaglia, dobbiamo farci trovare pronti e dare continuità alla vittoria di oggi”.

L’allenatore rosanero ha concluso la conferenza stampa ribadendo gli obiettivi dei rosa per questa stagione e il forte sostegno da parte della proprietà: “Il City Group è una proprietà straordinaria che ci sostiene quotidianamente e ci fa capire quanto è importante il Palermo per loro. Il livello di aspettative si è alzato ma il focus di quest’anno da parte del City Group nonché l’obiettivo dato a me come allenatore è quello di consolidare la categoria. Arriviamo da neopromossi e da un’estate particolare, il concetto è quello di consolidare la categoria con grande umiltà e sono sicuro che poi il percorso del City Group con il Palermo sarà bellissimo, bisogna fare degli step corretti e opportuni”.