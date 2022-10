Modena-Palermo 0-2: raddoppia Valente – LIVE

Tutte le azioni salienti dell'incontro valido per l'undicesima giornata di Serie B

PALERMO – Al “Braglia” di Modena per trovare la prima gioia fuori dalle mura amiche del Barbera. Dopo due gare casalinghe consecutive il Palermo torna a giocare in trasferta contro i canarini di Tesser per l’undicesima giornata di Serie B. Sfida importante per entrambe le compagini, con il Modena che vuole consolidare il proprio distacco dai bassifondi della classifica e i rosanero che puntano ad uscire dalle sabbie mobili della zona play-out, provando ad agganciare con un successo proprio la compagine di Tesser.

Solo un pari, il secondo consecutivo, a reti bianche per il Palermo nell’ultima gara casalinga contro il Cittadella, a conferma di un momento di crisi di risultati che dura ormai da settimane e di una fase offensiva che mostra ancora criticità. Frena invece il Modena che, dopo l’eliminazione in Coppa Italia per mano della Cremonese, cade anche in campionato dopo tre successi consecutivi in casa del Pisa.

Il tecnico rosanero Corini conferma il consueto 4-3-3 ma dovrà fare a meno di Elia per tutto il resto della stagione. Spazio dal primo minuto a Pigliacelli tra i pali con Mateju terzino destro, Nedelcearu e Marconi centrali e Devetak, alla prima presenza da titolare dopo l’esordio contro il Cittadella, sulla corsia mancina. A centrocampo conferme per il trio Segre-Gomes-Broh mentre in avanti Valente sostituisce Elia a destra, con Di Mariano a sinistra e Brunori terminale offensivo.

PRIMO TEMPO

Calcio d’inizio previsto per le ore 14:00. Le squadre fanno il loro ingresso in campo, padroni di casa in maglia gialla e pantaloncini blu mentre il Palermo gioca con il completo da trasferta in maglia nera e pantaloncini bianchi. Primo pallone del match affidato ai padroni di casa che attaccano da destra verso sinistra. L’arbitro Fourneau fischia l’inizio delle ostilità: comincia Modena-Palermo. Al 6′ subito calcio di rigore per il Palermo: cross di Valente dalla destra e Di Mariano viene steso in area da Magnino che viene anche ammonito. Sul dischetto si presenta Brunori che non sbaglia! Gol del Palermo al minuto ottavo e dedica dell’attaccante rosanero ad Elia, costretto ad un lungo stop per infortunio. Al minuto quattordici brutto intervento fuori tempo di Devetak su Magnino ad altezza del centrocampo e anche lui viene sanzionato con l’ammonizione, la prima tra le fila rosanero. Dopo il vantaggio dei rosa la fase centrale di primo tempo è caratterizzata da un sostanziale equilibrio soprattutto a metà campo, con le due compagini che provano difendere compatte per ripartire. Al 25′ tentativo per Brunori che dal limite dell’area si accentra e prova la conclusione con il sinistro, il tiro dell’attaccante rosanero è debole e Gagno blocca senza problemi. Un minuto più tardi occasionissima per il Modena per il pari: cross dalla destra di Tremolada per la testa di Azzi da solo proprio davanti a Pigliacelli ma l’estremo difensore rosanero si supera con un intervento felino. Spinge il Modena e al minuto trentuno si fa vedere ancora dalle parti di Pigliacelli con un colpo di testa di Falcinelli in area, l’estremo difensore del Palermo blocca senza problemi. Meglio il Modena in questa fase di match, con tanto possesso e folate potenzialmente pericolose contro un Palermo che prova a difendersi con ordine e a ripartire velocemente in contropiede. Al 40′ provano ad affacciarsi in avanti anche i rosa con Di Mariano che recupera palla a centrocampo e sfugge verso la trequarti, conclusione dalla distanza insidiosa del numero dieci rosanero che non sorprende però Gagno che blocca senza problemi. Un minuto dopo contropiede del Modena con il pallone che arriva a Tremolada sulla destra, il giocatore gialloblù si accentra e conclude verso la porta ma Pigliacelli risponde ancora presente bloccando un pallone non semplicissimo. Al 44′ continua il duello ormai serrato tra Falcinelli e Pigliacelli: conclusione dell’attaccante del Modena nei pressi dell’area piccola e l’estremo difensore si distende spedendo in angolo. Al 47′ raddoppio del Palermo! Splendida azione dei rosa con Di Mariano che dalla trequarti serve Valente sulla destra, l’esterno rosanero sfugge a tutti e insacca sul primo palo battendo Gagno per il 2-0 rosanero che chiude il primo tempo del match.

Articolo in aggiornamento

IL TABELLINO

MODENA: 26 Gagno, 4 Pergreffi (cap.), 6 Magnino, 10 Tremolada, 11 Falcinelli, 15 Silvestri, 16 Gerli, 21 Armellino, 27 Azzi, 96 Oukhadda, 99 Diaw. A disposizione: 12 Seculin, 3 Ponsi, 5 Cittadini, 7 Duca, 8 Mosti, 17 Marsura, 19 Giovannini, 24 Poli, 28 De Maio, 33 Renzetti, 43 Panada, 57 Coppolaro. Allenatore: Tesser.

PALERMO: 22 Pigliacelli, 5 Gomes, 8 Segre, 9 Brunori (Cap.), 10 Di Mariano, 14 Broh, 15 Marconi, 18 Nedelcearu, 30 Valente, 34 Devetak, 37 Mateju. A disposizione: 1 Grotta, 12 Massolo, 4 Accardi, 6 Crivello, 7 Floriano, 16 Stulac, 19 Vido, 21 Damiani, 27 Soleri, 28 Saric, 48 Bettella, 79 Lancini. Allenatore: Corini.

ARBITRO: Fournau (Roma 1). Assistenti: Pagliardini (Arezzo) – Cavallina (Parma). Quarto Ufficiale: Luongo (Napoli). VAR: Abbattista (Molfetta). AVAR: Dei Giudici (Latina).

MARCATORI: 8′ rig. Brunori, 47′ p.t. Valente

NOTE: Ammoniti Magnino e Devetak.