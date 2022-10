Modena-Palermo, le probabili formazioni del match

Le possibili scelte della sfida tra i rosanero di Corini e la squadra di Tesser

PALERMO – Il club rosanero scende in campo in occasione dell’undicesima giornata del campionato di Serie B. Allo stadio “Alberto Braglia” il Palermo sarà ospite del Modena nella sfida con calcio d’inizio fissato alle ore 14.00. La compagine del capoluogo siciliano, in piena zona retrocessione, nelle ultime cinque gare ha ottenuto soltanto due punti, con un bilancio di tre sconfitte e due pareggi. I canarini di mister Attilio Tesser, invece, hanno totalizzato tre vittorie e due sconfitte negli ultimi cinque incontri, portandosi in una zona più tranquilla della graduatoria del campionato cadetto.

Reduce dal match perso contro il Pisa con il risultato di 4-2, la squadra di casa punterà a vincere spinta dal supporto dei propri tifosi. I rosanero, che nell’ultima gara hanno pareggiato contro il Cittadella in una sfida a reti inviolate, cercano invece i tre punti ormai lontani dai primi giorni di settembre. “Non so dire se contro il Modena è una gara decisiva, sono concentrato solo sulla partita e sulla prestazione per portare a casa un risultato importante“, ha detto il tecnico del Palermo nella conferenza stampa alla vigilia del match. La sfida di Modena, infatti, è l’ennesima occasione importante per la squadra di mister Corini, ancora in cerca di un consolidamento nella stagione attualmente in corso.

LE PROBABILI FORMAZIONI

L’allenatore originario di Bagnolo Mella perde per un lungo periodo l’esterno Salvatore Elia, che dovrà operarsi al ginocchio per la ricostruzione del legamento. Questo comporterà alcune modifiche nell’undici titolare schierato proprio da Eugenio Corini con il suo solito 4-3-3. Il pacchetto difensivo non dovrebbe subire cambiamenti rilevanti: tra i pali c’è sempre Pigliacelli, Nedelcearu e Marconi saranno i centrali mentre Mateju agirà sulla corsia di destra; la novità potrebbe essere quella che riguarda Devetak, che dovrebbe partire dal primo minuto come terzino sinistro. A centrocampo potrebbe rivedersi dall’inizio Stulac, dopo due turni consecutivi in cui al suo posto, in cabina di regia, ha giocato Gomes. Il regista rosanero dovrebbe giocare affiancato da Segre e Broh. In avanti, infine, il tridente offensivo del Palermo composto da Brunori e Di Mariano dovrebbe essere completato da Valente che prenderà il posto di Elia.

MODENA (4-3-2-1): Gagno; Oukhadda, Pergreffi, Silvestri, Azzi; Armellino, Gerli, Magnino; Tremolada, Falcinelli; Diaw.

PALERMO (4-3-3): Pigliacelli; Mateju, Nedelcearu, Marconi, Devetak; Segre, Stulac/Gomes, Broh; Valente, Brunori, Di Mariano.