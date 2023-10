Modena-Palermo, Corini: “Creato le premesse per fare un grande campionato”

Il mister: "Emozionante vedere così tanti tifosi"

Il Palermo vince nel segno della continuità. Ancora un successo per i rosanero, il quarto di fila in trasferta, che consente agli uomini di Corini di consolidare il secondo posto in classifica. Al “Braglia” di Modena i siciliani si impongono per 2-0 in una gara non facile contro i “Canarini”: “È la vittoria di tutti. Mi sono piaciuti i primi quaranta minuti del primo tempo, abbiamo creato alcune situazioni importanti per fare gol – dice il tecnico in mixed zone alla fine del match -. Gli ultimi cinque minuti del primo tempo invece ci siamo allungati. Poi abbiamo approcciato bene l’inizio della ripresa con un bellissimo gol. Il Modena in seguito ha spinto e noi abbiamo perso un po’ di equilibrio. Abbiamo avuto una compattezza difensiva importante”.

“È emozionante vedere così tanti tifosi – Corini si riferisce ai quasi 3.500 sostenitori rosanero arrivati a Modena -. L’anno scorso abbiamo parlato di muro rosanero, quest’anno è stato qualcosa di incredibile. Godiamoci quindi questo bel momento, purtroppo è solo un buon inizio ma abbiamo creato le premesse per fare un grande campionato”.

“Sappiamo vincere diverse tipologie di partite, questo è un grande valore. Quattro vittorie consecutive fuori casa è qualcosa di molto importante. A Bari se va come deve andare facciamo anche la quinta vittoria. Abbiamo costruito in queste partite iniziali qualcosa di molto importante. Avevamo bisogno di questo tipo di personalità, per fare capire chi vogliamo essere. Dobbiamo continuare questa connessione con i tifosi che a a Palermo può diventare un’arma fondamentale. Mi vengono i brividi a pensare a cosa potrà essere lo stadio lunedì 23 ottobre contro lo Spezia“, conclude l’allenatore dei rosanero.