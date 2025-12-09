Modica, pistole e fucili nell’autofficina: arrestato un 41enne

L'operazione della squadra mobile

RAGUSA – Agenti della squadra mobile di Ragusa e del commissariato di Modica hanno arrestato un 41enne trovato in possesso di diverse armi clandestine. Durante una perquisizione nella sua officina, eseguita col supporto di una unità cinofila della Questura di Catania, sono stati sequestrati un fucile con le canne mozzate, un fucile a pompa, una doppietta, un fucile semiautomatico, due carabine, una pistola, due rivoltelle e 87 cartucce di vario calibro.

Le armi, che avevano la matricola abrasa, erano nascoste in diverse parti dell’officina tra rottami di autovetture. L’uomo è stato arrestato per detenzione illegale di armi da fuoco e ricettazione delle stesse e detenzione illegale di munizioni.