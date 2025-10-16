Modica, tentata violenza sessuale: arrestato un uomo di 26 anni

L'intervento della polizia

MODICA – Agenti del commissariato di Modica hanno arrestato, in flagranza di reato, un 26enne per violenza sessuale nei confronti dell’ex convivente. Secondo l’accusa, l’uomo, con il pretesto di un chiarimento, è riuscito a introdursi nell’abitazione della donna e, una volta all’interno, ha tentato di abusare di lei.

La vittima è riuscita a divincolarsi e a spingerlo fuori di casa, chiudendosi all’interno, in attesa dell’arrivo degli agenti, allertati tramite il numero unico di emergenza 112. Agenti della Volante hanno trovato il giovane sul pianerottolo dell’abitazione mentre inveiva contro la donna e la minacciava. Dalle indagini è emerso che non era la prima volta che il 26enne aveva aggredito la donna.