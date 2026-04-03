Potenziati i servizi anche a Sferracavallo e a Partanna Mondello

PALERMO – E’ scattato il piano di pulizia e decoro lungo la spiaggia di Mondello voluto dal sindaco di Palermo Roberto Lagalla. La Rap ha previsto il potenziamento dei servizi anche a Sferracavallo, Partanna Mondello. Sono cominciate questa mattina le operazioni di rimozione della posidonia.

Per l’operazione, la Rap ha mobilitato una task force composta da un bobcat, una motrice con cassone scarrabile e diversi autocarri leggeri impegnati a rimuovere rapidamente gli accumuli lungo la costa.

“L’obiettivo è restituire il decoro del belvedere entro la domenica di Pasqua”, ha detto l’assessore all’Ambiente Pietro Alongi. “Vogliamo garantire la piena fruibilità del litorale ai turisti e ai numerosi visitatori attesi per le festività pasquali, assicurando una cartolina degna della nostra città. Nei prossimi giorni, si interverrà – continua l’assessore – anche per rimuovere la posidonia accumulata a Piazza Beccadelli su Sferracavallo”.

Il piano di pulizia e decoro prevede lo svuotamento dei cestini e la relativa pulizia delle postazioni con una cadenza di almeno tre volte al giorno, nel tratto compreso tra Valdesi e Piazza Mondello. È stato, inoltre, disposto l’impiego, ogni giorno, di un presidio fisso di quattro operatori ecologici, per monitorare e intervenire tempestivamente sulle aree di maggiore affluenza turistica e di utenza.

“Per assicurare gli immediati interventi – spiega il presidente della Rap Giuseppe Todaro – è stata attivata una nuova sede sui luoghi che funge da punto nevralgico per le attività del territorio. A seguito dell’accordo firmato ieri con le organizzazioni sindacali, inoltre, l’azienda garantirà durante i giorni di Pasqua e Lunedì dell’Angelo tutti i servizi impiegando il massimo delle forze. Con questa programmazione, Rap risponde con prontezza alla volontà del sindaco, impegnando già da oggi, uomini e mezzi, per fronteggiare l’aumento della produzione dei rifiuti tipico dei weekend e delle festività”.

“Mai come quest’anno la gestione di Mondello in vista della stagione estiva rappresenta una sfida che va affrontata con impegno, programmazione e pieno coordinamento tra tutti i soggetti coinvolti – dice Lagalla -. Proprio per questo ho già riunito attorno a un tavolo le aziende partecipate, il Comando di Polizia municipale e la Protezione civile, con l’obiettivo di pianificare per tempo i servizi e prevenire eventuali criticità, soprattutto nei periodi di maggiore afflusso. Il piano straordinario messo in campo va in questa direzione e dimostra la volontà di garantire decoro, efficienza e piena fruibilità del litorale. Resta però fondamentale – conclude il sindaco – anche la collaborazione dei cittadini e dei visitatori: i risultati migliori si raggiungono solo se tutti contribuiamo a rispettare e amare Mondello, che è un patrimonio della città”.