"In nome delle esigenze di ordine pubblico si rischia di bloccare un percorso necessario e condivisibile"

PALERMO – Legambiente Sicilia, Libera e Wwf Sicilia Nord Occidentale sostengono il cambio di rotta avviato per la gestione della spiaggia di Mondello e hanno organizzato un sit in l’ 11 maggio alle ore 10 davanti al Lido dei Valdesi.

“Vicenda surreale quella di Mondello”

“La vicenda che si sta sviluppando a Mondello appare grave e per certi versi surreale“, scrivono le associazioni.

“In nome di una distorta interpretazione delle esigenze di ordine pubblico si rischia infatti di bloccare un percorso necessario e condivisibile: quello di una gestione più equa, trasparente e sostenibile della spiaggia, capace di superare un monopolio pluridecennale ormai inaccettabile. Legambiente Sicilia, Libera e WWF Sicilia Nord Occidentale ribadiscono il proprio pieno sostegno a tutte le iniziative che promuovono legalità, trasparenza e contrasto agli interessi della criminalità e del malaffare, in ogni ambito ed anche nella gestione del demanio marittimo. In questo senso, si auspica che i prossimi pronunciamenti della giustizia amministrativa consentano di proseguire senza ostacoli il percorso di riordino avviato per Mondello”.

Nella giornata di ieri l’assessore al Territorio e all’Ambiente, Giusi Savarino, è stata audita dalla commissione antimafia proprio sulla questione Mondello.