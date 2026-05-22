Mondello, chi perde (per ora)? Ma è una sicura sconfitta di tutti

La Regione, il Comune, Ismaele La Vardera. Tutti noi...

Mondello, chi perde (per ora)? La decisione del Cga è nota a tutti. L’abbiamo raccontata col nostro Riccardo Lo Verso. Dunque, dopo un’attesa di tensioni e polemiche, il Consiglio di giustizia amministrativa ha deciso: la società Italo-Belga resta fino al 30 settembre, per l’intera stagione balneare.

Il collegio dei giudici ha confermato, con un’ordinanza, la decisione presa in composizione monocratica dal presidente del Consiglio di giustizia amministrativa Ermanno De Francisco che, nei giorni scorsi, aveva accolto l’istanza della società di sospensione della decadenza della concessione. Resta aperto il merito non cautelare. Fine del riassunto.

Regione e Comune

Perde (per ora) l’assessorato Territorio e Ambiente, guidato da Giusi Savarino che aveva dichiarato la decadenza e viene ‘bacchettato’ dal Cga. “L’assessorato Territorio e ambiente non ha operato una corretta e tempestiva programmazione dell’attività di gestione dell’arenile, una volta effettuata l’opzione di perseverare nella scelta concessoria. Non ha garantito, rispetto alla stagione balneare ormai già in corso, la continuità del servizio; non ha predisposto tempestivamente strumenti per un’ordinata e disciplinata gestione delle aree destinate alla pubblica fruizione, in vista dell’immediata interruzione del rapporto con la società concessionaria”.

“Ci rimettiamo alla decisione del Cga sulla questione Mondello, anche se personalmente non la condivido, noi avevamo seguito un iter rigoroso e predisposto un’alternativa valida per la gestione della spiaggia più bella del capoluogo siciliano, dimostrando ai tanti siciliani – e non solo – che, quando ci sono zone grigie l’istituzione che rappresento sa intervenire con risolutezza”, queste le parole dell’assessora Savarino.

Il Cga fa un chiaro riferimento, inoltre, agli interventi del Comune di Palermo, per garantire decoro, pulizia e sicurezza: “Il ‘Piano Mondello’ riguarda misure che prescindono dall’oggetto del rapporto concessorio – dicono i giudici – che il Comune era ed è tenuto, in ogni caso, a porre in essere, al di là del provvedimento di decadenza e anche a prescindere da esso. Il dirigente responsabile del servizio finanziario del Comune di Palermo ha dato atto della previsione di copertura finanziaria non strutturale, una tantum, per mesi due e non per l’intera stagione”.

La Vardera e Mondello

Perde (per ora), nel riflesso politico immediato, Ismaele La Vardera, leader di Controcorrente. A prescindere dal merito, dal valore intrinseco di una campagna, su cui chiunque può pensarla come vuole, l’orizzonte agognato non è ancora diventato realtà. Le cose, anche per quest’anno, restano come erano.

Questo è un dato che può ‘offuscare’ l’immagine di un giovane e battagliero personaggio, rinfocolando le perplessità di chi ritiene che ci sia poca concretezza nell’agire di La Vardera? Pure sul punto i pareri sono mutevoli. Ma i critici devono riconoscere che non spetta a lui, al momento, determinare gli esiti delle questioni che solleva.

La Vardera ha rilanciato in conferenza stampa, accusando il presidente della Regione, Renato Schifani, di avere “preso in giro i siciliani”. Seguiranno altre puntate.

La sconfitta di tutti

C’è una sconfitta di tutti da raccontare. Non per il provvedimento recente del Cga che può essere ovviamente criticato, nell’ambito del principio di realtà, non demonizzato. Parliamo di una disfatta culturale di conio antico.

Ci riferiamo all’idea maggioritaria – che esiste da quando esiste Mondello – secondo cui, a Palermo, ciò che è libero, pubblico e fruibile non potrà mai funzionare. Una visione pessimistica e diffusa che lega l’intera città ai comportamenti incivili di alcuni. Purtroppo, nel corso dei decenni, le conferme non sono mancate.

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