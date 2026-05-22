Mondello, Cracolici: “Il Cga è entrato in materia di non sua competenza”

Le parole del presidente della Commissione regionale Antimafia

PALERMO – “Le sentenze sono sentenze ma questa non la condivido, non mi hanno convinto né la procedura seguita né il verdetto, che di fatto ha accolto il ricorso della Italo belga a tempo. Secondo me il Cga è entrato in materia non di sua competenza”.

Lo ha detto il presidente della commissione regionale antimafia Antonello Cracolici, riferendosi alla decisione, depositata ieri, del Consiglio di giustizia Amministriva, sulla vicenda della concessione della società Italo belga sulla spiaggia di Mondello.

Mondello, le parole di Cracolici

Cracolici ha parlato a margine della manifestazione, in corso al teatro Biondo, Palermo città della legalità.

Per Cracolici “la decisione del Cga che stabilisce che la revoca della Regione è illegittima fino al 30 settembre non ha senso”.

“O la revoca era legittima o era illegittima, non può esserlo dall’1 ottobre, qualcosa non funziona”, sostiene il presidente dell’Antimafia.