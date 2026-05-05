Mondello e il Cga, Lannino: rispetto per l’autorità giurisdizionale

L'intervento del segretario palermitano

PALERMO – “In relazione ad alcune recenti dichiarazioni diffuse sui social network riguardanti il decreto del Presidente del Consiglio di Giustizia Amministrativa sulla vicenda dell’Italo-Belga e la spiaggia di Mondello, come Segretario di Azione Palermo ritengo doveroso richiamare l’importanza di un linguaggio rispettoso nei confronti delle istituzioni e, in particolare, dell’autorità giurisdizionale”. Lo dice in una nota il leader di Azione nel capoluogo, Roberto Lannino.

“Riteniamo, infatti, inopportuna – continua -, e certamente non consona al linguaggio che dovrebbe osservare un parlamentare siciliano, ogni forma di rappresentazione sarcastica che rischi di delegittimare il potere giudiziario e di generare sfiducia nell’opinione pubblica circa l’operato della magistratura”.

“Il confronto politico su temi rilevanti per la collettività dovrebbe infatti mantenersi su un piano serio e rispettoso, di certo limitando ogni allusione scandalistica al limite della decenza che purtroppo, per questo come per altre tematiche analoghe, sta tristemente alimentando un clima di sfiducia nell’amministrazione della giustizia. In attesa della decisione collegiale sul caso dell’Italo-Belga, come Azione Palermo esprimiamo la piena fiducia nella magistratura amministrativa e ci affidiamo, con senso di responsabilità istituzionale, alla valutazione del Collegio del CGA”.