Mondello, in via Palinuro nascerà un nuovo parco giochi inclusivo

La soddisfazione della consigliera comunale azzurra Caterina Meli

PALERMO – La VII Circoscrizione di Palermo avrà finalmente il suo Parco Inclusivo in via Palinuro: un passo avanti per l’integrazione e la coesione sociale. La consigliera comunale di Palermo, Caterina Meli (Forza Italia), esprime con grande soddisfazione la realizzazione del nuovo Parco Giochi Inclusivo nella VII Circoscrizione, nel cuore del quartiere Partanna-Mondello, tra via Palinuro e via Mondello.

“Questo risultato rappresenta una vittoria per tutta la comunità,” dichiara la consigliera Meli. “Finalmente anche la VII Circoscrizione potrà godere di uno spazio verde dedicato al gioco, all’inclusione e alla socializzazione. Un parco accessibile a tutti, senza barriere, dove i bambini con disabilità e quelli normodotati potranno giocare insieme, crescere e condividere esperienze senza divisioni.”

La consigliera Meli ha voluto esprimere un sentito ringraziamento per il supporto ricevuto durante il percorso di realizzazione del progetto: “Desidero ringraziare vivamente l’assessore alle Politiche Ambientali e Transizione Ecologica, Pietro Alongi, e il dirigente Francesco La Monica per avermi permesso di individuare una soluzione concreta al problema di via Palinuro e per avermi supportata nello sviluppo di un progetto che trasforma un terreno incolto e abbandonato, fonte di insetti e vegetazione infestante che causavano disagi ai bambini della vicina scuola Francesco Riso, in un parco capace di ridare vita e valore al quartiere. Un ringraziamento speciale va anche al primario ente del terzo settore, il cui contributo è stato fondamentale per la realizzazione del progetto, in quanto si occuperà della fornitura dei materiali necessari.”

Fin dalla sua prima consiliatura, la consigliera Meli si era posta come obiettivo prioritario quello di implementare i servizi della VII Circoscrizione con la creazione di un’area verde. “Questo importante traguardo dimostra che un lavoro serio e costante, portato avanti con determinazione negli anni e con il sostegno dei cittadini che hanno creduto in me, può davvero trasformarsi in risultati concreti e tangibili per il nostro territorio,” ha dichiarato Meli.

Il progetto, realizzato dall’Area delle Politiche Ambientali, Transizione Ecologica e Rigenerazione del Verde del Comune di Palermo, prevede la riqualificazione di un’area fino ad oggi trascurata, trasformandola in un punto di riferimento per il quartiere. L’iniziativa risponde pienamente agli obiettivi dell’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile, garantendo l’accesso a spazi verdi sicuri, inclusivi e sostenibili, soprattutto per i più piccoli e le loro famiglie.

Tra le attrezzature previste vi sono giochi studiati per essere utilizzabili da tutti i bambini, indipendentemente dalle loro capacità motorie o sensoriali: scivoli accessibili, altalene con sedili speciali, giostre inclusive e pavimentazioni anti-trauma. L’intera area è stata progettata con percorsi privi di ostacoli e barriere architettoniche, colori vivaci e forme accoglienti per garantire la massima fruibilità .

La consigliera Meli ha inoltre sottolineato che “a giorni verranno definite le convenzioni con l’Associazione Giardinieri di Palermo, la Scuola Elementare Francesco Riso e il Settore Ville e Giardini del Comune di Palermo per garantire la cura e la gestione continuativa del parco, affinché possa essere uno spazio sempre sicuro, accogliente e ben mantenuto”. Importante evidenziare che il nuovo Parco Inclusivo sorgendo in prossimità della scuola Francesco Riso sarà una nuova risorsa per gli alunni , ma sarà aperto al pubblico, permettendo a tutta la comunità di usufruire di uno spazio sicuro e inclusivo, favorendo la socializzazione e la coesione sociale.

“Il Parco Inclusivo non è solo uno spazio di gioco, ma un simbolo concreto di integrazione e attenzione verso le esigenze di tutti i cittadini. È un messaggio di speranza e di apertura per una Palermo più accogliente e solidale,” aggiunge Meli. L’area, situata in prossimità del plesso scolastico Riso dell’I.C.S. Borgese Partanna Mondello, diventerà anche un importante punto di aggregazione intergenerazionale, offrendo un’opportunità di socializzazione e crescita per tutta la comunità. Con questa realizzazione, la consigliera Caterina Meli conferma il suo impegno per migliorare la qualità della vita nei quartieri periferici e per promuovere politiche inclusive che rispondano concretamente ai bisogni dei cittadini.