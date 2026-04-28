Mondello, la Italo-Belga rinuncia alla richiesta di sospensione dei bandi

La mossa dopo la decisione del Cga di sospendere la revoca della concessione

PALERMO, 28 APR – La società Italo Belga, tramite i propri legali, ha chiesto la cancellazione del ruolo dell’istanza cautelare presentata per chiedere la sospensione dei bandi della Regione Siciliana per assegnare i lotti della spiaggia di Mondello dopo la revoca della concessione all’immobiliare.

La vicenda di Mondello e la sentenza del Cga

Sulla vicenda si sarebbe dovuto pronunciare oggi il tribunale amministrativo di primo grado, ma è venuto meno il motivo del contendere visto che la Regione, alla luce della decisione del presidente del Cga che ha sospeso la revoca della concessione, ha stoppato i bandi in attesa della prossima udienza del 14 maggio.

In quella data il Consiglio di giustizia amministrativa deciderà in forma collegiale sulla vicenda.

I giudici del Tar di Palermo, preso atto della decisione, hanno rinviato a data da destinarsi. Intanto oggi il presidente del Cga dovrà pronunciarsi sull’istanza di revoca del decreto del Cga del 25 aprile proposta ieri dall’Avvocatura dello Stato.

Schifani:” L’Avvocatura su Mondello? Intervento irrituale”

Su quest’ultima novità si è espresso oggi il presidente della Regione Siciliana Renato Schifani. Il governatore ha definito “irrituale” l’intervento dell’Avvocatura dello Stato.