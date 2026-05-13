"I giudici restituiscano il litorale alla città"

PALERMO – Il deputato regionale Ismaele La Vardera, Matteo Hallissey, Sonia Alfano, i consiglieri comunali Ugo Forello e Giulia Argiroffi si sono piazzati in spiaggia in attesa che il Cga, (domani c’è la camera di consiglio) si esprima sul futuro di Mondello.

La Vardera: “Pronti a passare la notte qui”

“Siamo pronti – dicono La Vardera e Hallissey – non vediamo l’ora di passare la notte qua in attesa che il Cga restituisca il litorale alla città ed ai palermitani. Libera o attrezzata poco conta, Comune e Regione sono pronti per gestirla senza ridarla alla Italo-Belga che nonostante la concessione centenaria continua a essere ingorda e non vuole mollare la borgata di Palermo”.

Insieme con i politici, in spiaggia anche lo studio legale Leone-Fell e Spartì, oltre a diversi cittadini arrivati da tutta la Sicilia, come l’attivista antimafia catanese, Giuseppe Trovato. “La vicenda – spiega l’avvocato Leone – nasce dalla decadenza delle concessioni intestate alla società Italo-Belga. La regione contesta violazioni gravi del codice della Navigazione, tra cui l’abusiva sostituzione di altri soggetti nella gestione delle aree e l’inadempimento degli obblighi concessori. Il pericolo considerato dal giudice del Cga non riguarderebbe un danno diretto alla società ricorrente, ma un interesse pubblico, la sicurezza e l’ordine sulla spiaggia, che spetta alle autorità amministrative gestire attraverso Prefettura, Comune, forze dell’ordine e Capitaneria di porto”.

Anche i consiglieri Ugo Forello e Giulia Argiroffi hanno spiegato come il comune ha predisposto un piano emergenziale per gestire la spiaggia, anche libera.

ll Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana ha accolto il ricorso in appello della immobiliare Italo-belga, ribaltando così la sentenza del Tar Sicilia che aveva respinto la richiesta della società di annullamento del decreto di decadenza della concessione demaniale per la gestione di buona parte della spiaggia. Fissata al 14 maggio la Camera di consiglio per la trattazione collegiale della domanda cautelare.