Mondello, musica e schiamazzi in via Tolomea: residenti esasperati

Centinaia di giovani nel parcheggio. La denuncia di chi abita nella zona (Foto pagina Fb Insieme per Mondello)

PALERMO – La via Tolomea a Mondello la notte si trasforma in discoteca. Nuovo esposto presentato dai residenti contro gli schiamazzi, motorini che sfrecciano impennando e musica ad alto volume fino a tarda notte. La zona in tarda sera si trasforma in una discoteca a cielo aperto disturbando quindi gli abitanti.

“La situazione è fuori controllo – dicono i residenti – in centinaia si radunano in quello che dovrebbe essere usato come un parcheggio e tra clacson di motorini e musica di sottofondo, i cittadini si sentono abbandonati dalle istituzioni. Già lo scorso anno, dopo numerose segnalazioni, era stata organizzata una riunione direttamente sul posto, alla presenza di rappresentanti del Comune, dell’Amat e della polizia municipale. In quell’occasione erano state promesse soluzioni concrete, come l’installazione di cancelli per chiudere l’area durante la notte e la presenza di un guardiano nelle ore diurne. Tuttavia, dopo un timido intervento nei mesi estivi, ogni iniziativa è stata abbandonata, lasciando il nuovo parcheggio in balia di inciviltà”.

Raduni di questo tipo in città si verificano anche al Borgo Vecchio, nel parcheggio Basile dell’Università di Palermo e nella zona confinante con il centro commerciale Forum.