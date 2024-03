Mondello, parcheggi ostaggio della movida. Il Comune: “Interverremo”

Alotta (Fi): “Residenti esasperati”. Falzone: “Provvedimenti allo studio”

PALERMO – Musica a tutto volume fino a notte fonda, schiamazzi, motorini che scorrazzano a furia di “impennate” e, di sabato, perfino i fuochi d’artificio. Non c’è pace per chi vive a Mondello e in particolare nei pressi di via Mongibello, dove il Comune di Palermo ha inaugurato da anni due grandi parcheggi affidati ad Amat che d’estate offrono una valvola di sfogo al traffico che si riversa nella borgata marinara.

L’assalto dei parcheggi

Aree che, complice il bel tempo, vengono prese d’assalto da decine di giovani e giovanissimi che, riuniti in gruppi o in sella ai motocicli, trasformano i parcheggi in luoghi di movida fino a tarda notte, come testimoniano video e foto pubblicati sui social dai residenti esasperati che non riescono a dormire. Decine le chiamate alle forze dell’ordine ma, terminato l’intervento, la situazione torna tale e quale a prima, per non parlare dei proprietari dei mezzi parcheggiati che temono di ritrovare le automobili danneggiate.

Una catena dopo le 20

Un copione che peraltro non è nemmeno nuovo: nel 2023 il Comune, subissato dalle lamentele dei cittadini che hanno perfino avviato una raccolta firme, ha emanato solo a metà settembre un’ordinanza per chiudere con le catene i parcheggi dopo le otto di sera, praticamente a stagione finita. L’inverno ha mitigato i disagi ma con l’avvicinarsi della primavera i residenti temono di dover fare i conti nuovamente con un’estate da incubo.

Alotta: “Agire subito”

“Si tratta di una situazione intollerabile – dice il consigliere comunale Salvo Alotta (Fi) – e su cui bisogna intervenire per tempo, ristabilendo la legalità ed evitando i ritardi dello scorso anno. Da mesi mi confronto con i residenti ed è necessario che il parcheggio Mongibello torni a essere una struttura a servizio della città e non un ritrovo per la movida selvaggia. L’ordinanza è ancora in vigore e quindi chiederemo ad Amat di rimettere subito la catena dopo le otto di sera ma servono controlli, specie di notte, in tutti i parcheggi; in caso contrario, chiederò ufficialmente al presidente del consiglio comunale di convocare le sedute al parcheggio”.

Falzone: “Soluzioni allo studio”

Da Amat fanno sapere che chiederanno formalmente al Comune una riunione per fare il punto sulla stagione estiva, il che vuol dire navette, servizi speciali, Festino e gestione del parcheggio Mongibello. “Siamo consapevoli del problema – spiega l’assessore al Traffico Dario Falzone – e con il sindaco Roberto Lagalla ci stiamo confrontando con Amat per individuare le soluzioni più idonee. Siamo consapevoli dei disagi dei residenti e presenteremo la massima attenzione, garantendo anzitutto un maggior controllo del territorio da parte della Polizia municipale”.