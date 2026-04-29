Il piano da 300 mila euro della giunta Lagalla

PALERMO – La Giunta comunale di Palermo ha approvato, su proposta degli assessori all’Ambiente Piero Alongi e alla Polizia municipale Dario Falzone, la delibera contenente il piano di interventi per la spiaggia di Mondello per l’avvio della stagione estiva e per tutto il mese di maggio. Un programma articolato su tre direttrici fondamentali – decoro, servizi e sicurezza – con l’obiettivo di garantire una fruizione sostenibile e ordinata del litorale.

Il piano, che ammonta a circa 300 mila euro, prevede una serie di azioni per migliorare la sicurezza costiera e la vivibilità della spiaggia: saranno acquistate e collocate boe per la segnaletica a mare, installata nuova cartellonistica informativa, attivati servizi di monitoraggio e soccorso anche con unità cinofile e coordinamento radio. Saranno inoltre posizionati cestini e mastelli per la raccolta differenziata, realizzati accessi per persone con disabilità e attivate postazioni sanitarie a cura del Servizio sanitario nazionale.

Particolare attenzione è dedicata al decoro e alla pulizia dell’arenile. Il servizio sarà esteso già a partire da tutto il mese di maggio, attraverso un addendum contrattuale con RESET per l’area “Spiagge”. Prevista anche la gestione della Posidonia tramite interramento e copertura con sabbia. RAP garantirà lo svuotamento quotidiano dei cestini e la pulizia delle postazioni con frequenza almeno tripla nel tratto Valdesi–Piazza Mondello, oltre all’incremento di quattro operatori ecologici per l’intera giornata, inclusi festivi. Sarà inoltre attivata la sede operativa di via Armida.

Sul fronte della sicurezza, il piano si rafforza con un dispositivo straordinario della Polizia municipale: pattugliamenti dedicati saranno attivi tutti i giorni, con un significativo incremento delle unità nei weekend e nelle ore serali. In corso anche la definizione di convenzioni con associazioni d’Arma per il supporto ai servizi di controllo, mentre è prevista l’installazione di sistemi di videosorveglianza collegati alla Control Room del Comando.

Il sindaco Roberto Lagalla: un piano strutturato e concreto

“Il Comune fin da subito non è rimasto a guardare e oggi rilancia con un piano strutturato e concreto – ha detto il sindaco Lagalla -. La gestione della spiaggia di Mondello rappresenta quest’anno una sfida importante per l’amministrazione, che intendiamo affrontare con senso di responsabilità e visione. Tuttavia, il successo di queste azioni dipenderà anche dalla collaborazione dei cittadini, che sono parte fondamentale nel mantenere il decoro e il rispetto degli spazi comuni».

L’assessore all’Ambiente Piero Alongi: rafforzata la pulizia

«Abbiamo previsto un rafforzamento significativo dei servizi di pulizia e una gestione sostenibile della Posidonia, nel rispetto dell’ecosistema costiero. L’obiettivo è garantire una spiaggia accogliente e curata, capace di coniugare tutela ambientale e fruizione turistica».

L’assessore alla Polizia municipale Falzone: più sicurezza

«Il piano di sicurezza prevede un presidio costante e capillare del territorio, con pattugliamenti intensificati e il supporto delle associazioni d’Arma. Vogliamo assicurare un’estate serena a cittadini e turisti, contrastando comportamenti illeciti e garantendo il rispetto delle regole».

Lagalla: “Ordine e pulizia a prescindere da iter giudiziario”

“Come è noto il Comune è soggetto giuridicamente estraneo a tutta questa querelle su Mondello. È chiaro però che abbiamo delle responsabilità rispetto alla popolazione, all’utenza e alla città, che sono quelle di assicurare pulizia ordine, sicurezza e vigilanza – ha aggiunto il sindaco Lagalla -“.

“Nel 2025 abbiamo raggiunto e superato i due milioni di turisti, con il 69% provenienti da Paesi esteri – ha aggiunto – e non possiamo permetterci il lusso di lasciare la spiaggia di Mondello senza svolgere le azioni che riguardano il rapporto tra ambiente e cittadini. Se alla fine saranno dei soggetti privati a gestire alcune parti della spiaggia dovremo condividere alcune soluzioni come la sicurezza balneare, la delimitazione degli specchi di mare per la balneazione, i servizi igienici, il controllo e la pulizia dell’arenile”.

“Se invece – ha sottolineato Lagalla – ci saranno meno assegnazioni il Comune avrà uno spazio più significativo da gestire. Siamo pronti a fare la nostra parte non cedendo alle polemiche di chi oggi strumentalmente vuole riferire alla mancata approvazione del Pudm. E’ una bugia e chi la dice sa di mentire. Oggi, dopo una lunga interlocuzione – ha concluso il sindaco di Palermo -, si è giunti all’approvazione del nostro Pudm da parte della Regione siciliana”.