Mondello, volontari pronti a pulire i fondali: il “Sarday project-Sea Clean”

L’iniziativa giovedì prossimo

PALERMO – Giovedì 10 aprile alle 9 l’Associazione Marco Sacchi darà l’avvio del “Sarday project-Sea Clean” con la pulizia dei fondali dell’area prospiciente il porticciolo di Mondello. Insieme ai volontari subacquei, la pulizia sarà effettuata con la preziosa collaborazione della squadra di sommozzatori della Guardia di Finanza di Palermo, il sostegno dell’Assessorato all’Ambiente del Comune di Palermo e il supporto della Rap.

Un’iniziativa che rientra nell’ambito del #Sarday, svoltosi nel borgo marinaro di Mondello il 14 e il 15 marzo. L’edizione ha avuto come obiettivo la promozione della prevenzione a 360 gradi con un approccio globale e circolare tra salute umana, animale, ambientale con “modalità one health“ di integrazione massima, per affrontare nel modo migliore possibile le sfide che anche i cambiamenti climatici impongono.