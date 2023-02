Mondiali calcio a 5: al PalaCatania la sfida Italia-Macedonia

La partita di qualificazione si disputerà nella struttura di corso Indipendenza il prossimo 1 marzo 2023.

PALERMO – “I numeri premiano la Sicilia del futsal“. Lo ha detto il presidente della divisione calcio a cinque Luca Bergamini sulla situazione del movimento isolano nel post Covid: la Sicilia è prima in Italia con 230 società affiliate, 20 in più rispetto alla stagione 2007/2008 e 46 in più rispetto alla scorsa stagione, quando erano 184, in un momento segnato ancora dal Covid.

“Grande merito va al lavoro svolto del Comitato regionale che non si è mai risparmiato anche in un momento terribile come quello della pandemia – ha proseguito Bergamini – Siamo orgogliosi di poter riportare l’Italia in Sicilia e, in particolare, Catania, patria sportiva del capitano azzurro Carmelo Musumeci“. Bergamini ha parlato a margine della presentazione della partita di qualificazione ai Mondiali di calcio a 5 che l’Italia disputerà a Catania il primo marzo contro la Macedonia del Nord.

“Dobbiamo tifare Italia – ha detto il presidente della Figc Lnd Sicilia Sandro Morgana – è un momento topico della corsa che porta ai Mondiali. Al PalaCatania mi aspetto un pubblico straordinario. La presenza dell’Italia promuoverà ulteriormente questo sport a Catania e non solo”. La Nazionale azzurra di calcio a 5 tornerà in Sicilia dopo le partite del girone di qualificazione ai mondiali disputate a Caltanissetta dal 15 al 18 dicembre del 2011 al Pala Carelli.

In quell’occasione, sotto la guida del ct Roberto Menichelli, l’Italia vinse il girone superando la Polonia 5-2, la Bulgaria 10-1 e la Romania 4-2. Quella di Catania sarà la terza e penultima partita degli azzurri nelle qualificazione al Mondiale del 2024. La Nazionale dopo il pari all’esordio in casa dei macedoni, 3-3 a Skopje, ha travolto 6-1 la Svezia ad Aversa lo scorso 9 novembre, balzando al comando del girone con 4 punti.