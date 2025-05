Dopo il ragazzo in Bmw e il diciottenne chi è il terzo giovane della strage?

Manca all'appello la seconda persona che ha ha sparato

PALERMO – Manca il terzo ragazzo. Colui ha fatto fuoco assieme a Salvatore Calvaruso provocando la strage di Monreale.

I momenti ricostruiti dai carabinieri sono due. Nel primo Calvaruso spara, si allontana in scooter, viene bloccato da alcuni ragazzi di Monreale e costretto ad abbandonare il mezzo. Nel secondo momento si registra il passaggio della moto Bmw Gs guidata da Samuel Acquisto, per il quale si attende la convalida del fermo.

In sella c’è il secondo giovane che spara. Sulla stessa moto sale anche Calvaruso e in tre fuggono in direzione del belvedere, lungo la strada verso Palermo.

Del secondo giovane che impugnava la pistola i testimoni ricordano solo che indossava un giubbotto di colore bianco. Di Calvaruso e Acquisto avevano fornito una descrizione fisica. Il ragazzo altro 1,90, robusto e con la barba nera corrisponderebbe ad Acquisto che in alcuni video sui social ha la barba che ha deciso successivamente di tagliare.

Al terzo ricercato corrisponderebbero le parole di un testimone: “Dalla vetrina del bar ho visto un uomo di grossa stazza sparare colpi di arma da fuoco con una pistola, non ricordo nulla di come era fatto, non so dare una descrizione in quanto c’era molta confusione”. Di sicuro non parla di Calvaruso che è piccolo di statura e mingherlino. Poi restano da individuare coloro che hanno partecipato alla rissa. Dallo Zen a Monreale sono in dieci.