Monreale: droga, armi e guida in stato di ebbrezza. Undici denunciati

I controlli dei carabinieri

MONREALE – Controlli dei carabinieri a Monreale, 11 denunciati per droga, armi e guida in stato di ebbrezza. Un’azione capillare e ad ampio raggio quella condotta dai militari che hanno messo in campo un servizio straordinario di controllo del territorio mirato a prevenire e reprimere la guida in stato di ebbrezza, l’uso di sostanze stupefacenti e più in generale i fenomeni di criminalità diffusa.

Nel corso dell’attività, a Monreale, i militari hanno denunciato tre persone – un uomo di 57 anni, una donna di 50 e un giovane di 23 anni, tutti appartenenti allo stesso nucleo familiare – per produzione, traffico e detenzione illecita di sostanze stupefacenti o psicotrope. A seguito di una perquisizione personale e domiciliare, i carabinieri hanno rinvenuto 115 grammi di hashish, suddivisi in panetti, occultati all’interno della borsa della donna e nascosti in uno sgabuzzino della cucina.

Nel centro storico, l’attenzione delle pattuglie si è concentrata su due giovanissimi, il cui atteggiamento equivoco e sfuggente non è passato inosservato. Il controllo ha confermato i sospetti: i ragazzi, uno dei quali minorenne, sono stati trovati in possesso di una mazza ferrata e di un coltello a serramanico. Alla richiesta di spiegazioni, i giovani hanno riferito di detenere gli oggetti per presunte esigenze di difesa personale. Sono stati entrambi denunciati per porto abusivo di armi.

Particolare attenzione è stata rivolta anche alla sicurezza stradale. Sei persone sono state denunciate: quattro per guida in stato di ebbrezza, una per guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti e un uomo di 46 anni per guida senza patente, poiché recidivo nel biennio. Complessivamente, 13 sono stati segnalati alla Prefettura di Palermo per il possesso di modiche quantità di sostanze stupefacenti. Nel bilancio dell’operazione figurano inoltre il controllo di 70 persone e 50 veicoli, l’esecuzione di 10 perquisizioni e la contestazione di 6 violazioni al Codice della Strada. La sostanza stupefacente sequestrata è stata inviata al Laboratorio di Analisi di Sostanze Stupefacenti del Comando Provinciale Carabinieri di Palermo per le necessarie analisi qualitative e quantitative. I servizi di controllo proseguiranno anche nei prossimi giorni, con l’obiettivo di prevenire e contrastare i fenomeni di criminalità diffusa e il degrado urbano, a tutela della sicurezza reale e di quella percepita dai cittadini.