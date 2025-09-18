Furto con spaccata a Monreale, nel mirino un negozio di abbigliamento

Rubati soldi in contanti. Indagano i carabinieri

MONREALE (PALERMO) – Banda della spaccata in azione a Monreale, nel Palermitano. I malviventi hanno preso di mira “Seven Store” un negozio di abbigliamento nella centrale via Venero.

Intorno alla mezzanotte i ladri hanno praticato un foro nella porta a vetri all’ingresso, poi hanno fatto irruzione nel locale, passandolo al setaccio. Dopo essersi impossessati di soldi in contanti, si sono dati alla fuga facendo perdere le proprie tracce.

Le indagini

Quando è stato lanciato l’allarme al 112, sul posto sono giunti i carabinieri che hanno accertato il furto e hanno avviato le indagini per rintarcciare i responsabili. Al vaglio ci sono i video delle telecamere della zona. Si tratta del terzo colpo nel giro di pochi giorni, tra la città e la provincia.

Furti con spaccata, terzo colpo in pochi giorni

Nel mirino è già finito il ristorante “Magna Roma” che si trova nel centro città, a pochi metri dal Tetaro Politeama. La scorsa settimana un furto con spaccata è avvenuto anche a Carini: in questo caso i malviventi hanno utilizzato un’auto come ariete. L’hanno lanciata a forte velocità contro l’ingresso di una tabaccheria in corso Italia e hanno svaligiato il magazzino.

I carabinieri hanno trovato sul posto il veicolo utilizzato, risultato poi rubato. Le indagini sono tuttora in corso per risalire agli autori dell’ennesimo colpo.