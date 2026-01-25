Monreale, investitura dei nuovi cavalieri di San Lazzaro

Si è insediato anche il nuovo gran priore

MONREALE – Si è svolta a Monreale la solenne cerimonia dell’Ordine militare ed ospedaliero di San Lazzaro di Gerusalemme. Un evento che ha visto l’investitura di nuovi cavalieri e l’insediamento del nuovo gran priore ecclesiastico fra i quali: il reverendo padre Vito Impellizzeri – preside Pontificia Facoltà Teologica di Sicilia, l’avvocato Giovanni Impastato segretario generale del Comune di Monreale, Claudio Torre e Angelo Torre.

La giornata si è aperta nella cattedrale di Santa Maria Nuova con l’insediamento ufficiale del vescovo Lindsay Urwin come nuovo Gran Priore.

Successivamente, una processione solenne dove ha partecipato l’arcivescovo di Monreale Gualtiero Isacchi. L’arcivescovo emerito Michele Pennisi ha raggiunto la chiesa capitolare del Sacro Cuore per il rito delle investiture, presieduto dal luogotenente generale Pietro Luigi Matta e con la presenza di S.A.S. Don Francisco de Borbón, 50° gran maestro dell’Ordine.

L’evento ha riaffermato la secolare missione dell’Ordine che, attraverso il Gran Baliato di Sicilia, continua a coniugare l’antica tradizione cavalleresca con un moderno impegno in progetti di solidarietà e assistenza verso i più bisognosi. I

Alla cerimonia hanno preso parte le massime autorità civili e militari, fra le quali l’assessore comunale Patrizia Roccamatisi che ha portato il saluto del sindaco Alberto Arcidiacono e dell’amministrazione comunale.